У Фонді гарантування пояснили, чому на початку року українці забирали гроші з банків — Finance.ua
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У Фонді гарантування пояснили, чому на початку року українці забирали гроші з банків

Кредит&Депозит
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У Фонді гарантування пояснили, чому на початку року українці забирали гроші з банків
У Фонді гарантування пояснили, чому на початку року українці забирали гроші з банків
Відтік вкладів, який останнім часом обговорювали у медіапросторі, не є наслідком можливих законодавчих змін, а є традиційним сезонним явищем, характерним для цього періоду і в попередні роки.
Про це заявила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай під час Х Legal Banking Forum.

Яка ситуація із вкладами зараз

Наразі фіксується поступове збільшення суми вкладів фізосіб та ФОП, яка на початок лютого склала майже 1,2 трлн грн.
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Структура вкладів у розрізі валют та за строковістю останні два роки залишається стабільною. «Це свідчить про збереження довіри вкладників до національної валюти та банківської системи в цілому», — відмітила Білай.
Інфографіка: ФГВФО
Інфографіка: ФГВФО
З початку повномасштабного воєнного вторгнення рф на територію України і запровадженням воєнного стану збільшилася частка вкладів понад 600 тис. грн.
«На це впливають 100% гарантії за вкладами, що діють з квітня 2022 року на час воєнного стану та три місяці після його скасування. Коли підвищується поріг гарантування, вклади починають укрупнятися. Водночас така тенденція є свідченням накопичення заощаджень», — пояснила Білай.

Доступ до гарантованих виплат

За останні два роки Фонд полегшив доступ до гарантованих виплат — спочатку було запроваджено дистанційні виплати через онлайн-сервіси кількох банків-агентів Фонду, а з жовтня 2023 року отримати гарантоване відшкодування можна через сервіс «Повернення вкладів» у застосунку «Дія».
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З 13 квітня 2022 року на час дії воєнного стану та три місяці після його скасування чи припинення в Україні діють 100% гарантії за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП. Після завершення тримісячного терміну сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

  • раніше голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в січні вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або («мінус» 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Це найбільші темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни;
  • він зазначав, що скорочення банківських вкладів у гривні у перший місяць року — це сезонне явище, пов’язане із піковими розрахунками у грудні. Проте також допускав, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку».
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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