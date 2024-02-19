У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити — Finance.ua

У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити Сьогодні 16:02 — Кредит&Депозит

У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити

Приріст коштів населення та бізнесу на рахунках у банках триває. Річний темп приросту строкових депозитів населення в гривні став рекордним за понад десятиліття.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору за IV квартал 2023 року Національного банку України.

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«Зростання коштів клієнтів на рахунках у банках тривало весь рік, а їхня частка в зобов’язаннях банків залишилася на рекордних рівнях — близько 91%. Натомість частка рефінансування НБУ оновила мінімум 2006 року», — сказано в огляді.

Обсяги гривневих депозитів у 2023 році

Обсяги гривневих коштів фізичних осіб зросли на 7.3% за IV квартал та на 20.5% за рік. Темпи приросту протягом кварталу прискорювалися, найпомітніше — у грудні завдяки сезонному надходженню зарплат і премій.

Річний темп приросту строкових депозитів населення в гривні став рекордним за понад десятиліття — 37.2%

Гривневі кошти суб'єктів господарювання приросли на 17.8% за IV квартал (на 50.8% за рік). Найвищі припливи коштів спостерігалися у державних і приватних банках — понад 20% за квартал.

Кошти бізнесу в іноземній валюті зростали повільніше — на 3.2% за квартал, причому зростання відбулося тільки в державних та приватних банках — на 11.2% та 9.1% відповідно.

Обсяги валютних депозитів у 2023 році

Рівень доларизації депозитів знижувався шостий квартал поспіль (до 31,5%) за рахунок активнішого приросту гривневих коштів. Наприкінці року зняття частини валютних обмежень спричинило скорочення попиту на купівлю валюти для вкладення на строкові депозити.

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Обсяги валютних строкових депозитів зростали в усіх груп банків, найактивніше — в іноземних, на 7.7% за квартал та в 2.3 раза з початку року.

Ситуація з депозитами у 2024 році

«Початок 2024 року відзначився традиційними сезонними відпливами коштів з рахунків фізичних осіб, проте це не створює загроз для стабільності фондування банків», — додали в Нацбанку.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив , що вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або («мінус» 51,3млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Це найбільші темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни.

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