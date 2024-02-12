Як змінились ставки на кредити та депозити на початку року — Finance.ua

Як змінились ставки на кредити та депозити на початку року Сьогодні 16:01 — Кредит&Депозит

Як змінились ставки на кредити та депозити на початку року

Банки України на початку 2024 року підвищили ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами трохи знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Ставки за кредитами

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2024 року у національній валюті становили 34,6% річних. Ставки зросли на 0,9 в.п.

Ставки за новими кредитами населення в іноземній валюті впали 6,4% до 5,0% річних.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 227 млрд гривень.

Ставки за депозитами

Середні ставки депозитів для населення впали з 8,6% до 8,5%.

Ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Депозитний портфель банків для населення скоротився на 2,5% до 1,051 трлн гривень.

Довідка Finance.ua:

раніше член ради НБУ Василь Фурман заявляв, що банки доволі оптимістично налаштовані щодо збільшення кредитування, більше того, вони закладають відновлення кредитування у свої бізнес-плани та готові нарощувати кредитні портфелі;

на початку 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 234,8 млрд гривень. Незважаючи на дуже низькі ставки, 35,5% вкладів були в іноземній валюті;

протягом 2023 року депозити бізнесу й населення зросли на чверть або на пів трильйона гривень.

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