Українці почали частіше брати кредити: член ради НБУ заявив про відновлення кредитування — Finance.ua
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Українці почали частіше брати кредити: член ради НБУ заявив про відновлення кредитування

Кредит&Депозит
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Українці почали частіше брати кредити: член ради НБУ заявив про відновлення кредитування
Українці почали частіше брати кредити: член ради НБУ заявив про відновлення кредитування
Банки доволі оптимістично налаштовані щодо збільшення кредитування, більше того, вони закладають відновлення кредитування у свої бізнес-плани та готові нарощувати кредитні портфелі.
Про це сказав член ради НБУ Василь Фурман під час брифінгу, передає Укрінформ.
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«Кредитування повільно, але відновлюється. Чисті кредити населення впродовж 2023 року зросли на 22%. Зростання відбувалося передусім завдяки відновленню карткового кредитування. Також зросли обсяги іпотечного кредитування, завдяки видачі послуг позик за програмою «єОселя», — сказав Фурман.
Він уточнив, що чисті гривневі кредити упродовж 2023 року незначно скоротилися, десь на 1,5%.
«Водночас, наприклад, якщо подивитись червень — грудень минулого року, то ми бачили тенденцію до зростання кредитування корпоративного бізнесу», — зазначив Фурман.
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За його словами, банки загалом оптимістично налаштовані щодо збільшення кредитування. Вони закладають відновлення кредитування у свої бізнес-плани та готові нарощувати портфелі.
«Ми чули оцінки, що десь у середньому 10% (зростання кредитного портфеля. — Ред.)», — заявив член ради НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • кредити, ймовірно, все ще можуть дешевшати після грудневого зниження Національним банком України облікової ставки з 16% до 15% річних, вважає заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук;
  • обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, у грудні зріс на 0,2% до 997,684 млрд гривень;
  • кредитний рейтинг — це оцінка фінансової надійності людини та показник кредитоспроможності її як позичальника. Кредитний рейтинг формується на основі інформації з кредитної історії, дотримання платіжної дисципліни, рівня доходів, кількості існуючих кредитів, співвідношення боргів та доходів та інші фінансові показники.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами:
Укрінформ
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