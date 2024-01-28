Що враховується для кредитного рейтингу — Finance.ua

Що враховується для кредитного рейтингу Сьогодні 14:37 — Кредит&Депозит

Що враховується для кредитного рейтингу

Кредитний рейтинг — це оцінка фінансової надійності людини та показник кредитоспроможності її як позичальника.

Про це пише ФінКульт.

Яку інформацію беруть для формування кредитного рейтингу

Кредитний рейтинг формується на основі інформації з кредитної історії, дотримання платіжної дисципліни, рівня доходів, кількості існуючих кредитів, співвідношення боргів та доходів та інші фінансові показники.

Враховується історія зайнятості людини, професійна діяльність, наявність власної нерухомості та дотримання зобов’язань перед іншими кредиторами.

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Інформація про заборгованість за комунальні послуги також має вплив на формування кредитного рейтингу людини.

«Всі ці дані складають повний портрет фінансової надійності та відповідальності позичальника. Це допомагає оцінити ризик для кредитора та визначити ймовірність повернення позики. Кожен вчасно погашений кредит його підвищує. Невчасно погашені заборгованості, навпаки, погіршують його», — пояснюють у ФінКульті.

Які організації грають ключову роль у формування кредитних рейтингів

Бюро кредитних історій — це організації, які збирають, зберігають та надають інформацію про кредитну історію фізичних осіб та компаній. Кредитори звертаються до цих бюро для отримання інформації перед наданням кредиту або іншої фінансової послуги.

Кожен громадянин має право безкоштовно один раз на рік перевірити кредитну історію.

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Установи, які надають кредитні послуги, спираються на кредитний рейтинг для ухвалення рішення: надавати кредит людині чи ні.

Високий кредитний рейтинг свідчить про високу ймовірність вчасного повернення кредиту, що може призвести до отримання більш вигідних умов позики.

Зниження рейтингу може вказувати на великий ризик для кредитора. Погана кредитна історія є причиною відмови у наданні кредиту.

Як покращити свій кредитний рейтинг

Будьте фінансово відповідальними, не переоцінюйте власну фінансову спроможність, беручи кредити та дотримуйтесь дисципліни вчасного погашення будь-яких боргових зобов’язань.

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