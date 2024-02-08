У якій валюті українці зберігають заощадження і в яких банках: дані НБУ — Finance.ua
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У якій валюті українці зберігають заощадження і в яких банках: дані НБУ

Кредит&Депозит
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У якій валюті українці зберігають заощадження і в яких банках: дані НБУ
У якій валюті українці зберігають заощадження і в яких банках: дані НБУ
На початку 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 234,8 млрд гривень. Незважаючи на дуже низькі ставки, 35,5% вкладів були в іноземній валюті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

У якій валюті тримають

За даними НБУ, на 1 січня 2024 року у 63 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 67,7 млн вкладів.
Більшість вкладів була у гривні: 57,9 млн вкладів на 796 млрд гривень. У валюті було 9,8 млн вкладів на суму 438 млрд гривень.

Відсоткові ставки

Відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у грудні 2023 року банки платили за гривневими вкладами в середньому 11,7% річних, то за валютними депозитами банки давали лише 1,0% річних.

Рейтинг банків за вкладами

Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 464,1 млрд гривень. Кількість вкладників — 24,2 млн.
На другому місці державний Ощадбанк — 12,8 млн вкладників, сума — 192,7 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк — 8 млн вкладників, сума — 85,5 млрд гривень.
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Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — кількість вкладників — 3,0 млн, сума — 85,5 млрд гривень та Укрсиббанк — кількість вкладників — 2,1 млн, сума — 58,8 млрд гривень.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Нагадаємо, протягом 2023 року депозити бізнесу й населення зросли на чверть або на пів трильйона гривень. На кінець минулого року депозити підприємств і населення в еквіваленті у всіх валютах сягнули 2393 млрд грн. За рік вони зросли на 26% або 499 млрд грн.
Станом на початок 2024 року:
  • депозити в гривні зросли до 1628 млрд грн на 35% або 424 млрд грн;
  • депозити в іноземній валюті збільшились до 19,2 млрд доларів на 12% або 2 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

  • за даними НБУ, у грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Рік тому вони були на рівні 8,2%;
  • у 2024 році, за прогнозами банкірів, відсоткові ставки за банківськими депозитами можуть впасти в середньому на 3%. Навіть за низької інфляції це приноситиме вкладникам непоганий дохід, але якщо зробити внесок до очікуваного зниження облікової ставки НБУ та відсотків за депозитами, — заробити можна буде більше.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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