Що буде з депозитами в кінці лютого — Finance.ua

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Що буде з депозитами в кінці лютого

Кредит&Депозит
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Що буде з депозитами в кінці лютого
Що буде з депозитами в кінці лютого
У сегменті гривневих депозитів наступного тижня буде спостерігатися очікувана стабільність. Попри поодинокі випадки підвищення ставок, кардинальних змін чекати не варто.
Про це пише 24 Канал.
Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв спрогнозував, що середні ставки за гривневими депозитами на 3 — 6 місяців становитимуть 13,5% річних. Натомість дохід від терміну 9 — 12 місяців складе 12,5 — 13% річних.
Від чого залежатимуть ставки надалі:
  • розміру ставок за 3-місячними депозитними сертифікатами (19%) та розміру облікової ставки (15%);
  • термінів та обсягу надходжень міжнародної фіндопомоги (вже у березні очікується перший транш з 50 мільярдів євро);
  • ситуації в економіці країни (зокрема від рівня інфляції, курсу гривні до основних валют);
  • ситуації на фронті;
  • внутрішньополітичних обставин та суспільних настроїв.
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«Однак ми схильні вважати, що кон’юнктура буде більш-менш сприятливою для подальшого зростання кількості вкладів: адже саме гривневі депозити зараз є найбільш вигідним механізмом для збереження та примноження коштів громадян (нагадаю, що чистий прибуток за гривневими вкладами, який враховує інфляцію та банківські платежі, складає в середньому 5 — 6%, що майже втричі перевищує прибуток за валютними вкладами)», — прокоментував Замотаєв.

Курс долара на готівковому ринку

Минулого тижня попит на валюту з боку населення непомітно скорочувався, розповіла Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.
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«Курс гривні на готівковому ринку не зміг подолати 38 гривень за долар. Але в останні два дні навіть дещо відкоригувався до 38,10 — 38,15 гривні за долар», — зазначила Золотько.
На цей тиждень вона спрогнозувала, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 38 — 38,5 гривні.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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