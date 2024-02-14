ТОП-5: рейтинг банків України за вкладами (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5: рейтинг банків України за вкладами (інфографіка)
Як повідомляв Нацбанк, банківський сектор отримав 86,5 млрд грн прибутку за 2023 рік. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року.
Про це повідомляє НБУ.
Найбільше вкладів у ПриватБанку — 391,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк, вньому українці зберігають 188,3 млрд гривень. На 3-му місці приватний Універсал Банк — 65,0 млрд гривень.
Нагадаємо, у 2022 році платоспроможні банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку проти 77,4 млрд грн у 2021 році. А станом на 1 січня 2024 року, згідно з річними показниками, лише сім із 63 платоспроможних банків були збитковими із сукупним збитком 245 млн грн.
До ТОП-20 входять такі банки:
Довідка Finance.ua:
- Зі слів голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або («мінус» 51,3млрд. грн) до 1577,1 млрд. грн. Це найбільші темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни.
- Нагадаємо, за даними Національного банку, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за 2023 рік склав 11,568 млрд доларів, що на 7,8% менше, ніж роком раніше (12,543 млн доларів).
- Обсяг грошових переказів, що мігранти надсилають з Євросоюзу до своїх країн, у 2022 році досяг рекордних 43,5 млрд євро. Це на 13,9% вище за показник за 2021 рік, який становив 38,2 млрд євро. Про це повідомляє Євростат.
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