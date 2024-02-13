Новий рекорд: прибутки банків за 2023 перевищили довоєнні показники — Finance.ua

Новий рекорд: прибутки банків за 2023 перевищили довоєнні показники Сьогодні 11:03 — Фондовий ринок

Новий рекорд: прибутки банків за 2023 перевищили довоєнні показники

Банківський сектор отримав 86,5 млрд грн прибутку за 2023 рік. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Завдяки чому зросли прибутки банків

Операційні прибутки банків зросли помірно: операційний дохід за рік зріс на 15% порівняно з попереднім роком, чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви — на 19%.

Рушієм зростання доходів сектору залишається збільшення процентних доходів як від високоліквідних активів, так і кредитування.

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Головним чинником значної різниці прибутковості, якщо порівняти з попереднім роком, були значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій, які за рік скоротилися на 86%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви в розмірі 133 млрд грн, з яких у 2023 році - лише 17 млрд грн.

Податок на прибуток

У грудні 2023 року згідно зі змінами до законодавства банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року в цілому за підвищеною ставкою — 50%.

Рентабельність капіталу банківського сектору на 1 січня 2024 року становила 31,6%. Рік тому цей показник становив 9,7%.

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила закон , відповідно до якого банки зобов’язані сплатити до державного бюджету України 50% прибутку за 2023 рік. З 2024 року ставку податку на прибуток піднято зі стандартних 18% до 25%.

За даними Опендатабот, кількість банків у 2023 році скоротилась, натомість їх прибутки зросли вдвічі порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення у 2021. Лише 4 банки з 63 отримали збитки.

Довідка Finance.ua:

у 2022 році платоспроможні банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку проти 77,4 млрд грн у 2021 році;



проведена Національним банком у 2023 році оцінка стійкості банків підтвердила, що більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система загалом — високий запас міцності;

станом на 1 січня 2024 року, згідно з річними показниками, лише сім із 63 платоспроможних банків були збитковими із сукупним збитком 245 млн грн.

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