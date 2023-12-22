Оцінка стійкості банків. У НБУ розповіли, скільки фінустанов потребують докапіталізації — Finance.ua
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Оцінка стійкості банків. У НБУ розповіли, скільки фінустанов потребують докапіталізації

Фондовий ринок
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Оцінка стійкості банків. У НБУ розповіли, скільки фінустанов потребують докапіталізації
Оцінка стійкості банків. У НБУ розповіли, скільки фінустанов потребують докапіталізації
Національний банк України (НБУ) провів оцінку стійкості для 20 найбільших банків, які сукупно мають понад 90% чистих активів сектору країни, і встановив потребу докапіталізації п’яти банків, але два з них уже встигли підвищити достатність капіталу до встановлених за підсумками перевірки підвищених нормативів.
Про це йдеться у звіті НБУ про фінансову стабільність.
«За результатами оцінки стійкості лише для п’яти банків установлено вищий за мінімальний рівень норматив достатності капіталу і тільки три з них мають ризики повністю втратити капітал на горизонті трьох років. Ці п’ять банків готуватимуть програми капіталізації та реструктуризації для досягнення достатності капіталу або її підтримання на встановленому рівні. Деякі з них уже мають достатність капіталу, вищу за встановлені за результатами оцінки стійкості підвищені нормативи», — сказано в звіті.

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«Два з цих п’яти банків на сьогодні, по суті, ці вимоги виконали, а решті (трьом. — Ред.) банкам потрібно буде сформувати плани докапіталізації, з якими вони працюватимуть протягом наступних років», — доповнила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова під час презентації звіту.
Уточнюється, що цього року оцінку стійкості здійснювали тільки за базовим макроекономічним, але консервативним сценарієм: передбачалася реалізація кредитного ризику і зниження процентної маржі.

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«З огляду на результати оцінки стійкості на початку наступного року, НБУ проаналізує доцільність і можливі терміни встановлення буфера консервації капіталу та буфера системної важливості. Після цього обмеження на розподіл капіталу та виплату дивідендів банками, які сформують ці буфери в повному обсязі, може бути послаблене», — зазначено у звіті.
Нагадаємо, за даними НБУ, Індекс фінансового стресу (ІФС), якій вимірює рівень поточних загроз у секторі, перебуває на високому, але стабільному рівні.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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