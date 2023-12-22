Який рівень стресу у фінансовій системі України: НБУ оновив оцінку — Finance.ua

Який рівень стресу у фінансовій системі України: НБУ оновив оцінку Сьогодні 14:02 — Фондовий ринок

Який рівень стресу у фінансовій системі України: НБУ оновив оцінку

Індекс фінансового стресу (ІФС), якій вимірює рівень поточних загроз у секторі, перебуває на високому, але стабільному рівні.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію «Звіту про фінансову стабільність» НБУ.

Як зазначила Дадашова, на високий рівень впливає рівень дохідності за державними цінними паперами.

Разом з тим, «субіндекс банківського сектору перебуває на низьких рівнях і в останній час навіть дещо знизився», сказала вона.

Як зазначається у звіті, повномасштабна війна та пов’язані з нею безпекові загрози залишаються ключовим системним ризиком для фінансового сектору.

Читайте також Банкіри назвали головні драйвери зростання банків у 2024 році

Через значні воєнні витрати економіка залишатиметься залежною від міжнародної фінансової допомоги, ризики неритмічності якої посилилися. Втім шанси успішного погодження пакетів фінансової допомоги партнерами високі, тож НБУ прогнозує збереження макроекономічних передумов для стабільної роботи фінсектору.

Нагадаємо, Індекс фінансового стресу в Україні різко зріс після російського вторгнення у лютому. Але він був меншим, ніж під час криз 2008 та 2014−2015 років. Наприкінці 2022 року він впав до мінімуму з початку війни.

Довідка Finance.ua:

у листопаді Національний банк України завершив перший етап оцінки стійкості банків і банківської системи, розпочатої у травні для визначення реального стану кредитного портфеля банків під час війни. Результати першого етапу підтвердили очікування НБУ про належну оцінку банками якості кредитів. Унаслідок оцінки якості активів сукупне коригування кредитного ризику становило близько 1% від його обсягу за даними банків;

122,7 млрд грн заробили українські банки за 10 місяців 2023 року. Це вже більш ніж удвічі більше за відповідний період 2021 року, коли прибуток склав 58,35 млрд грн.



До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.