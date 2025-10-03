Зникли з продажу всі офіційні iPhone 17: чому так Сьогодні 18:10 — Фондовий ринок

Зникли з продажу всі офіційні iPhone 17: чому так

Менш як через тиждень після того, як в Україні стартували продажі довгоочікуваних смартфонів IPhone 17-го покоління, найбільші українські ритейлери електроніки вичерпали всі запаси.

Це може буде пов’язано з обмеженими поставками гаджетів до країни.

Компанія-виробник Apple офіційно презентувала iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та нову тонку модель iPhone Air 9 вересня. Україна опинилась у другій хвилі поставок, тому офіційні продажі в нашій країні розпочалися 26 вересня, а за декілька днів до того покупці могли оформити передзамовлення у офіційного реселера.

Як показав власний моніторинг OBOZ.UA, не минуло й тижня, як у найбільших мережах електроніки iPhone 17 знайти стало неможливо. На сайтах компаній, що пропонують оформити передзамовлення, значиться «Скоро», «Немає в наявності» або «Скоро у продажі»:

Нещодавно повідомлялось , що деякі власники iPhone 17 звернулися на форуми підтримки Apple з проханням про допомогущодо періодичних провалів Wi-Fi-з'єднання. Ці конкретні повідомлення стосуються лише нового сімейства пристроїв iPhone 17.

Однією спільною рисою є те, що Wi-Fi, а іноді й Bluetooth, пропадає, коли iPhone 17 заблоковано або розблоковано.

Деякі користувачі, які повідомляють про це, кажуть, що з’єднання потім скидається через кілька секунд.

