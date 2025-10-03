Citibank закриває більшість рахунків у росії Сьогодні 16:10 — Фондовий ринок

Citibank попередив, що з 1 листопада припиняє нарахування відсотків, а також підтримку всіх заощаджувальних і накопичувальних рахунків у рф, повідомляє The Moscow Times.

Торік банк зупинив обслуговування дебетових карток і операції через російську «Систему швидких платежів», перекази, зняття готівки через термінали. У листопаді 2024 року Citibank закрив останнє відділення для роздрібних клієнтів в москві.

Citigroup планувала продаж роздрібного бізнесу у росії ще на початку 2021 року, а після вторгнення в Україну фактично перейшла до його поступового згортання. З початку 2022 року портфель кредитів скоротився на 98%, обсяг вкладів фізосіб і коштів на корпоративних рахунках — у 90−150 разів.

Після початку війни більшість західних банків заявили про вихід з російського ринку, але продати свій бізнес у рф змогли лише окремі гравці, зокрема Societe Generale, ING і Goldman Sachs. Продаж російського активу Raiffeisen блокує Кремль, прагнучи зберегти «фінансові мости» з ЄС.

Однак європейські банки у рф також поступово згортають діяльність: Raiffeisen у серпні минулого року обмежив міжнародні перекази для більшості клієнтів, UniCredit 1 жовтня оголосив про припинення прийому нових корпоративних клієнтів і підвищення тарифів у 8−10 разів. Обидва перебувають під тиском ЄЦБ щодо швидкого згортання операцій у рф.

Раніше повідомлялось, що ЄС готує рішення про зняття санкцій з активів, пов’язаних з російським мільярдером Олегом Дерипаскою, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International збитки, які банк був змушений сплатити в росії.

Йдеться про пакет акцій будівельної компанії Strabag орієнтовною вартістю 2 млрд євро.

Фінансовий клуб

