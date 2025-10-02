0 800 307 555
Raiffeisen Bank не зміг продати свою частку в росії: кремль виступив проти угоди

Raiffeisen Bank International (RBI) зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. Купити банк хотів неназваний російський інвестор, але в кремлі виступили проти угоди, оскільки росія прагне зберегти ключовий фінансовий міст для оброблення платежів з Європи.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Агентство зауважує, що російський Райффайзен банк є найбільшим кредитором у країні, на якого не поширюються санкції. Він є критично важливим для торговельних платежів з росією, включаючи експорт газу до Європи.
російська влада боїться, що після продажу на Райффайзен банк накладуть санкції, а вона хоче зберегти його як «шлюз» для грошових переказів.
У Raiffeisen Bank International стверджують, що продовжують переговори про продаж, але не називають жодних термінів. Генеральний директор фінустанови Йоганн Штробль навіть відвідував росію, щоб домовитися про продаж банку. Але конкретного плану виходу з російського ринку у банку поки що немає.
Нагадаємо, Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.
Раніше агентство Reuters писало, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам. Однак потім стало відомо, що ці плани відклали.
Також повідомлялося, що арбітражний суд Калінінградської області рф заблокував акції російського Raiffeisenbank за позовом Rasperia Trading Limited, що ускладнило вихід австрійської групи Raiffeisen Bank International з росії.
