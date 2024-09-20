Raiffeisen продав дочірній банк у білорусі зі збитком у 300 млн євро — Finance.ua

Raiffeisen продав дочірній банк у білорусі зі збитком у 300 млн євро Сьогодні 16:16 — Фондовий ринок

Raiffeisen продав дочірній банк у білорусі зі збитком у 300 млн євро

Raiffeisen Bank International AG (RBI) підписав угоду про продаж своєї частки у розмірі 87,74% у білоруському «Пріорбанку» компанії Soven 1 Holding Limited, завершивши переговори, про які було оголошено в лютому. Угода підлягає схваленню регулюючих органів та закриттю наприкінці року.

Про це повідомляється на сайті банку

Після закриття очікується, що негативний вплив угоди на консолідований прибуток Групи RBI становитиме приблизно 300 млн євро, в основному через різницю між ціною купівлі та балансовою вартістю АТ «Пріорбанк».

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Очікується, що закриття операції матиме подальший негативний вплив на консолідований прибуток Групи RBI у розмірі близько 500 млн євро.

«Із завершенням цієї угоди RBI успішно вийде з білоруського ринку і тим самим знизить свою операційну складність відповідно до своєї стратегії зниження ризиків у Східній Європі. Під новим керівництвом АТ „Пріорбанк“ працюватиме повністю незалежно», — йдеться у повідомленні.

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