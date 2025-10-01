ТОП-5 експортерів цукру у 2024/25 маркетинговому році Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Асоціація цукровиків України «Укрцукор» визначила ТОП-5 експортерів цукру у 2024/25 маркетинговому році.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Лідерами за обсягами експорту стали:

Радехівський цукор

Астарта-Киів

Укрпромінвест-Агро

Аспік Груп

Теофіпольський цукровий завод.

Сукупно ці п’ять компаній сформували 87% загального обсягу експорту цукру в минулому МР.

Нагадаємо, що у 2024/25 МР (вересень 2024 — серпень 2025), Україна поставила на зовнішні ринки 580 тис. тонн цукру на загальну суму 294 млн доларів США.

