ТОП-5 експортерів цукру у 2024/25 маркетинговому році
Асоціація цукровиків України «Укрцукор» визначила ТОП-5 експортерів цукру у 2024/25 маркетинговому році.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
Лідерами за обсягами експорту стали:
- Радехівський цукор
- Астарта-Киів
- Укрпромінвест-Агро
- Аспік Груп
- Теофіпольський цукровий завод.
Сукупно ці п’ять компаній сформували 87% загального обсягу експорту цукру в минулому МР.
Нагадаємо, що у 2024/25 МР (вересень 2024 — серпень 2025), Україна поставила на зовнішні ринки 580 тис. тонн цукру на загальну суму 294 млн доларів США.
