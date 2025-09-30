Ринки беруть тайм-аут після тривалого ралі — ICU Сьогодні 20:00 — Фондовий ринок

Минулого тижня попит на ризикові активи знову послабшав на тлі фіксації прибутків і побоювань можливого припинення роботи уряду США. Водночас обережна риторика ФРС і свідчення стійкого споживчого попиту в США погіршили очікування зниження ставок і пригнітили боргові ринки.

Про це йдеться у звіті ICU

Як пише ICU, серед значної кількості коментарів від представників ФРС минулого тижня ринки найбільшу увагу приділили голові ФРС Джерому Пауеллу. Утім Пауелл був дуже обережним у своїх висловлюваннях. Зокрема, він не підтвердив намір підтримати чергове зниження ставок на засіданні центрального банку в жовтні.

Також Пауелл зазначив, що ФРС змушена шукати непростий баланс між підтримкою ринку зайнятості й приборканням інфляції. Не на користь зниження ставок свідчила й свіжа порція макроекономічних даних зі США. Остаточні оцінки зростання американського ВВП у 2кв.25 було покращено до 3.8% з 3.3%, що, зокрема, відобразило досі сильний стан споживчого сектору.

Тож реакцією ринків на коментарі високопосадовців ФРС і макроекономічні дані було послаблення очікувань зниження ставок у жовтні і зниження вартості казначейських облігацій США.

Відповідно, дохідності десятирічних паперів зросли за тиждень на 5 б.п. до 4.18%.

На ринках акцій продовжила домінувати тематика штучного інтелекту, зокрема, ЗМІ оприлюднили подальші плани низки провідних компаній надалі збільшувати інвестиції в технологію ШІ. Незважаючи на тривалий ажіотаж навколо ШІ, настороженість інвесторів зросла, зокрема через високі відносні ринкові оцінки вартості IT-компаній.

У результаті американські фондові індекси за підсумками тижня незначно знизились: S&P 500 на 0.3%, а Nasdaq 100 на 0.5%, а акції техносектору знизилися більше за інші.

Додатково пригнічували настрої перспективи так званого «шатдауну» федерального уряду США — часткового припинення роботи на початку жовтня через нездатність Конгресу узгодити бюджет на наступний рік. Зменшення попиту на ризикові активи супроводжувалося новим сплеском інтересу до дорогоцінних металів.

Тож за підсумками минулого тижня ціни на платину (+12%), срібло (+7%), золото (+2%) були серед лідерів зростання.

Також суттєво зросли ціни на нафту (+5%) на тлі повідомлень про успішні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах, а також можливих жорсткіших санкцій проти поставок сирої російської нафти.

