MacBook Pro на чіпах M<sup><small>5</small></sup> вийдуть на початку 2026 року

MacBook Pro на чіпах M 5 вийдуть на початку 2026 року

Масове виробництво MacBook Pro з процесором M 5 почалося, проте вихід пристроїв на ринок очікується не раніше за початок 2026 року. Про це повідомив журналіст Марк Гурман.

Згідно з його даними, Apple готує до випуску чотири моделі ноутбуків: MacBook Pro (коди J714 та J716) та MacBook Air (J813 та J815), а також два нових монітори (J427 та J527). Усі вони мають бути представлені у першому кварталі 2026 року.

Точні дати анонсу MacBook Pro з M 5 не уточнюються. Відсутність інформації може вказувати на те, що презентація не відбудеться у жовтні чи листопаді 2025 року, а відбудеться пізніше — можливо, у січні 2026 року. У той же період компанія планує представити оновлені MacBook Air з діагоналями 13 та 15 дюймів.

На цей час не повідомляється про створення Mac mini з чіпом M 5 , хоча це не виключає появи такої моделі в майбутньому. Також згадуються оновлення лінійки Studio Display та анонс нових iPad Pro.

Процесор M 5 вироблятиметься по 3-нм техпроцесу TSMC, як і чіпи A19 і A19 Pro. За деякими даними, відсутність значних змін, крім нового процесора, може бути однією з причин перенесення дебюту пристроїв.

