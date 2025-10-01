0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

MacBook Pro на чіпах M5 вийдуть на початку 2026 року

Фондовий ринок
21
MacBook Pro на чіпах M<sup><small>5</small></sup> вийдуть на початку 2026 року
MacBook Pro на чіпах M5 вийдуть на початку 2026 року
Масове виробництво MacBook Pro з процесором M5 почалося, проте вихід пристроїв на ринок очікується не раніше за початок 2026 року. Про це повідомив журналіст Марк Гурман.
Згідно з його даними, Apple готує до випуску чотири моделі ноутбуків: MacBook Pro (коди J714 та J716) та MacBook Air (J813 та J815), а також два нових монітори (J427 та J527). Усі вони мають бути представлені у першому кварталі 2026 року.
Точні дати анонсу MacBook Pro з M5 не уточнюються. Відсутність інформації може вказувати на те, що презентація не відбудеться у жовтні чи листопаді 2025 року, а відбудеться пізніше — можливо, у січні 2026 року. У той же період компанія планує представити оновлені MacBook Air з діагоналями 13 та 15 дюймів.
На цей час не повідомляється про створення Mac mini з чіпом M5, хоча це не виключає появи такої моделі в майбутньому. Також згадуються оновлення лінійки Studio Display та анонс нових iPad Pro.
Процесор M5 вироблятиметься по 3-нм техпроцесу TSMC, як і чіпи A19 і A19 Pro. За деякими даними, відсутність значних змін, крім нового процесора, може бути однією з причин перенесення дебюту пристроїв.
За матеріалами:
Portaltele
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems