ПриватБанк виставив на аукціон стадіон «Дніпро-Арена» та тренувальну базу

У державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі ПриватБанк оголосив онлайн-аукціон з продажу футбольного стадіону «Дніпро-Арена» та футбольної тренувальної бази з критим полем.
Стартова ціна для двох об’єктів складає 150 млн грн.
Торги відбудуться 30 жовтня 2025 року.
Стадіон «Дніпро-Арена» розташований у Дніпрі. Футбольний стадіон європейського класу розрахований на понад 31 тис. глядачів. Арена, реконструйована у 2008 році, оснащена полем 105×68 м із системою підігріву та автоматичного поливу. На стадіоні є роздягальні, зали для розминки, тренажерна зала, кімнати для ЗМІ та суддів, VIP-ложа та ресторан.
Навчально-тренувальна база, яка також входить до складу лоту, складається з об’єктів:
  1. Сім полів (три штучних та чотири трав’яних).
  2. Критий манеж із штучним покриттям та трибунами.
  3. Котеджне містечко для проживання футболістів.
  4. Два офісно-житлових корпуси, включаючи медико-відновлювальний центр, конференц-залу, басейн, тренажерний зал, сауну.
Об’єкти, що були набуті ПриватБанком як забезпечення за кредитами до його націоналізації, продаються в рамках затвердженої Стратегії управління проблемними активами за прозорою та відкритою процедурою торгів.
Аби позмагатися за актив потрібно зареєструватися на одному з акредитованих майданчиків Прозорро. Продажі та зробити цінову пропозицію.
