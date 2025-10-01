«Укрпошта» до дня Захисників випустила нову марку (фото)
Як повідомляє Укрпошта, з нагоди дня Захисників вони презентують поштову марку серії «Нагороди України» — «Медаль „Захиснику Вітчизни“».
Новий випуск — про шану й про пам’ять. Про тих, хто невтомно стоїть на захисті країни, та про тих, хто віддав за її життя. Про імена, що навіки з нами.⠀
Тираж — 300 000 примірників.
Дизайн — Володимира Тарана.
Де придбати
Відсьогодні придбати поштову марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн — на postmark.ukrposhta.ua.
Раніше компанія повідомила, що знижує ціни на доставку до США. Це рішення дає українським підприємцям додатковий шанс утримати експорт попри нову торговельну політику США, яка вимагає сплачувати мито навіть за товари вартістю до $800.
З 1 жовтня тарифи на дрібні пакети Prime стартуватимуть від 260 гривень, що на $1,5−2 менше, ніж раніше.
Нові тарифи на доставку Prime до США (у доларах США, без ПДВ):
- до 100 г — $5,97;
- 100−250 г — $7,02;
- 250−500 г — $14,00;
- 500−750 г — $17,62;
- 750−1000 г — $19,58;
- 1000−2000 г — $25,17.
