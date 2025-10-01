«Укрпошта» до дня Захисників випустила нову марку (фото) Сьогодні 17:34 — Фондовий ринок

«Укрпошта» до дня Захисників випустила нову марку (фото)

Як повідомляє Укрпошта , з нагоди дня Захисників вони презентують поштову марку серії «Нагороди України» — «Медаль „Захиснику Вітчизни“».

Новий випуск — про шану й про пам’ять. Про тих, хто невтомно стоїть на захисті країни, та про тих, хто віддав за її життя. Про імена, що навіки з нами.⠀

Тираж — 300 000 примірників.

Дизайн — Володимира Тарана.

Де придбати

Відсьогодні придбати поштову марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та онлайн — на postmark.ukrposhta.ua.

