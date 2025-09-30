Укрпошта знизила тарифи на доставку в США Сьогодні 14:25 — Особисті фінанси

Укрпошта знизила тарифи на доставку в США

Укрпошта знижує ціни на доставку до США. Це рішення дає українським підприємцям додатковий шанс утримати експорт попри нову торговельну політику США, яка вимагає сплачувати мито навіть за товари вартістю до $800.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Для багатьох українців доставка до Америки — це не просто посилка, а основне джерело доходу для родинного бізнесу, а іноді — для декількох родин. Зокрема тих, хто мешкає у прифронтових регіонах. Це їхня можливість залишатися й працювати в Україні, створювати робочі місця, сплачувати податки та донатити на нашу спільну Перемогу. Наша задача зробити все можливе, щоб зберегти для людей цю можливість. Це не про максимізацію прибутку в короткостроковій перспективі. Це про можливість побудувати міцний український бізнес на міжнародних майданчиках — і для Укрпошти, і для наших клієнтів», — заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Смілянський зазначив , що з 1 жовтня тарифи на дрібні пакети Prime стартуватимуть від 260 гривень, що на $1,5−2 менше, ніж раніше.

Нові тарифи на доставку Prime до США (у доларах США, без ПДВ):

до 100 г — $5,97;

100−250 г — $7,02;

250−500 г — $14,00;

500−750 г — $17,62;

750−1000 г — $19,58;

1000−2000 г — $25,17.

Разом із партнерами — DHL, Nordi, Lufthansa — Укрпошта побудувала унікальний логістичний ланцюг:

обробка посилок в Україні — до 24 годин;

доставка до Лондона або Франкфурта — за 34−40 годин;

далі — максимально близько до отримувачів у США: Нью-Йорк, Маямі, Чикаго, Лос-Анджелес.

За даними Укрпошти, половина всього українського експорту спрямовується до США. 65% відправників за кордон складають жінки: вишивальниці, дизайнерки, власниці онлайн-магазинів та стартапів.

Нагадаємо, раніше в «Укрпошті» розповіли , як зміняться правила для українських експортерів. У компанії зазначили, що тарифи на доставку піднімуться на $1,5−3 за відправлення залежно від категорії та ваги.

Серед позитивних змін в «Укрпошті» назвали такі. Перше — покращення конкурентної позиції українських товарів для споживачів у США (попри здорожчання). Друге — Вашингтон зобов’язав операторів збирати митні платежі на території країни-відправника.

«Укрпошта» запустила новий застосунок. Бета-версія вже доступна для завантаження в App Store і Google Play.

👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.