Нові правила доставки до США: що чекає українських експортерів (відповідь «Укрпошти») — Finance.ua

Нові правила доставки до США: що чекає українських експортерів (відповідь «Укрпошти») Сьогодні 15:14

Нові правила доставки до США: що чекає українських експортерів (відповідь «Укрпошти»)

З 29 серпня Сполучені Штати скасовують норму de minimis, яка дозволяла відправляти товари вартістю до $800 без сплати мита. Це змінює правила гри для експортерів з усього світу: багато європейських поштових операторів уже оголосили про зупинку доставки до США через нові вимоги.

В «Укрпошті» розповіли , як зміняться правила для українських експортерів.

Як це вплине на український експорт

Ціни для американських споживачів зростуть на 10% — саме стільки становить мито, визначене президентом США Дональдом Трампом для України.

Тарифи на доставку також піднімуться на $1,5−3 за відправлення залежно від категорії та ваги. Це пояснюється залученням додаткових агентів для обробки митних платежів.

Водночас «Укрпошта» підкреслює, що ці зміни не призведуть до зриву відправлень і дозволять українським експортерам і далі працювати з клієнтами у США без пауз та перебоїв.

Читайте також «Укрпошта» знижує комісію за комунальні послуги для мешканців сіл

Серед позитивних змін в «Укрпошті» назвали такі. Перше — покращення конкурентної позиції українських товарів для споживачів у США (попри здорожчання). Причини:

Переважна більшість (95%+) країн Європи ставлять на паузу відправлення до США, що створює конкурентну перевагу для наших експортерів, адже вони можуть зайняти нішу товарів з інших країн, зокрема європейських, куди переїхали й українські підприємці, яким тепер буде важко продовжувати свій бізнес. Ставка мита для України у 10% є найнижчою в Європі: для основних країн ЄС вона становить від 15%, для Молдови — 25%, а для Швейцарії — 39%.

Друге — Вашингтон зобов’язав операторів збирати митні платежі на території країни-відправника. Багато приватних компаній уже вводять окремі брокерські збори або суттєво піднімають чинні. Укрпошта ж пішла іншим шляхом: жодних нових зборів не буде.

У компанії також наголошують, що під дію нових правил підпадають усі комерційні відправлення.

Виняток — лише для листів, газет, листівок та подарункових чи соціальних посилок вартістю до $100.

«Укрпошта» попереджає: зловживати цією нормою небезпечно. Американська митниця посилює перевірки, і спроби занизити вартість можуть обернутися затримками чи навіть поверненням відправлень.

Усі посилки, надіслані до 29 серпня, навіть якщо вони прибудуть до США пізніше, будуть оформлені ще за старими правилами.

Оновлені тарифи компанії на міжнародні перевезення за посиланням

Відповіді на питання

В Укрпошті також підготували відповіді на найпоширеніші запитання українців.

Чи можна пересилати товари до США, оформлюючи їх як подарунки, щоб уникнути мита?

Закон США справді передбачає звільнення від мита подарунків між фізичними особами, якщо їхня вартість не перевищує $100. Однак митниця США ретельно перевірятиме, щоб під виглядом подарунків не пересилалися товари з комерційною метою. Якщо ви продавець і отримуєте оплату за товар, категорично не зазначайте, що ці товари є подарунками. У поштовій митній декларації CN22/23 потрібно вказати «продаж товарів», зазначити реальну вартість та обрати правильний код товару.

Чи звільняються документальні вкладення від оподаткування митом?

Так. Документальні вкладення (листи, документи, листівки, інша друкована продукція) звільняються від оподаткування митом, якщо вони пересилаються в категорії звичайних листів або рекомендованих листів з відстеженням.

Зручніше сприймати все на слух? Тисніть на зображення ▶️, щоб почути цю новину в озвученій версії.

Чи потрібно прикладати комерційний інвойс до відправлень у США?

Рекомендується, але не обов’язково. Якщо у вас є інвойс (із торговельної платформи або власного сайту), бажано прикріпити його до зовнішньої сторони відправлення. Проте ключове значення має реальна вартість товару, зазначена в декларації CN22/23, оскільки обмін інформацією відбувається через ІТ-систему ще в Україні. Завжди обирайте категорію «продаж товару» та вказуйте реальну вартість.

Яку країну походження вказувати для вінтажних товарів, вироблених, наприклад, за часів Радянського Союзу?

У декларації слід зазначати країну походження — Україна. Зверніть увагу: товари, які відправляються з території України, декларуються як українського походження.

Чи можна пересилати у поштових відправленнях товари, вироблені в інших країнах?

Поточна реформа додаткових митних зборів передбачає, що для багатьох країн ставка мита значно перевищує 10%, які встановлено для України. Станом на зараз національний поштовий оператор може забезпечити доставку товарів лише за умови, що країною походження зазначено Україну.

Чи будуть посилені заходи контролю?

Враховуючи переваги, які мають українські експортери, «Укрпошта» посилить контроль приймання посилок у прикордонних відділеннях (зокрема поблизу Польщі, Угорщини та Молдови), щоб уникнути проблем із реекспортом товарів із країн з вищим рівнем тарифів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.