Шахрайство на пошті: у Польщі активізувалися фішингові схеми з «посилками» — Finance.ua

Світ
18
У Польщі фіксують зростання випадків поштового шахрайства, пов’язаного з фішингом. При цьому нові схеми стали більш витонченими: повідомлення виглядають правдоподібно, а фішингові сайти — майже не відрізняються від офіційних ресурсів поштових або кур’єрських компаній.
Про це пише inpoland.

Як працює схема

Користувачі отримують SMS або листи на електронну пошту з текстами на кшталт: «помилка під час доставки», «посилка не передана», «необхідна доплата». У повідомленнях вказано посилання, що веде на підроблений сайт, де жертва може несвідомо ввести особисті та платіжні дані. Таким чином шахраї отримують доступ до банківських рахунків.
Хоча подібні схеми не нові, експерти звертають увагу на підвищену якість підробок та психологічний тиск на жертв. Зловмисники грають на емоціях: створюють відчуття терміновості, страху втратити посилку або заборгувати кошти — це змушує людей діяти швидко й необачно.
Кіберполіція та поштові служби Польщі закликають бути пильними. Офіційні установи ніколи не просять вводити платіжні дані через SMS або сторонні сайти. Підозрілі повідомлення слід перевіряти на офіційних платформах або через контакт-центри компаній.
Щоб убезпечити себе, варто дотримуватися кількох простих правил:
  • не переходити за сумнівними посиланнями;
  • не вводити персональні дані без перевірки джерела;
  • користуватися двофакторною аутентифікацією;
  • повідомляти про підозрілу активність поліції.

