«Укрпошта» може бути прибутковою до 2028 року — сценарії від уряду

За базовим сценарієм, який передбачає зростання доходів в середньому на 9%, «Укрпошта» буде прибутковою у 2025−2028 роках.

Про це йдеться в матеріалах до проєкту закону «Про державний бюджет України на 2026 рік», внесеного урядом до Верховної Ради.

«Згідно з очікуваннями АТ Укрпошта, за базовим сценарієм у 2025−2028 роках діяльність компанії буде прибутковою, що забезпечується зростанням доходів від посилок і керованим зростанням витрат», — зазначається в документах.

Згідно з ними: прибуток до оподаткування «Укрпошти» очікується на такому рівні:

2025 рік — 0,23 млрд грн,

2026-й — 0,13 млрд грн,

2027-й — 0,32 млрд грн,

2028-й — 0,40 млрд грн.

Згідно з очікуваннями, за базовим сценарієм борг компанії зменшиться з 1,5 млрд грн у 2025 році до 1,0 млрд грн у 2028 році.

Альтернативний негативний сценарій

«За альтернативним сценарієм, результат діяльності компанії є більш волатильним — з позитивного у 2025 році знижується до збитків у 2026 році через зростання операційних витрат і амортизації та помірно відновлюється прибуток із 2027 року. За негативним сценарієм, очікується від’ємний фінансовий результат діяльності компанії протягом усього періоду, різко погіршуючись після 2025 року», — йдеться в матеріалах.

Крім того, базовий сценарій передбачає відсутність впливу збройної агресії рф на роботу морських портів та їхній вихід на повну потужність із 2026 року, поступове повернення до ринкових умов із 2026 року, зниження обмінного курсу гривні до долара США в середньому на 3,2% річних, інфляцію в Україні в середньому 8,7% на рік та сповільнення міжнародної інфляції, що дає змогу послабити монетарну політику.

Альтернативний сценарій передбачає повне відновлення судноплавства в Чорному морі та поступове повернення до ринкових умов тільки з 2027 року, від’ємний — цьогоріч, але пізніше, а також дещо більшу девальвацію (4,5% і 8,9%) та інфляцію (10,2%-9,8%).

Що відомо про борги «Укрпошти»

Як зазначається, боргове навантаження «Укрпошти» є високим: борг до активів у 2024 році становить 98%. Наразі капітальні витрати зосереджені на реалізації проєкту з розбудови логістичної мережі, фінансування за кредитною угодою з ЄБРР та ЄІБ на суму EUR63 млн та EUR30 млн.

Зазначимо, що генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заперечує звинувачення в недостатній капіталізації і пояснює її змінами методології НБУ. Він також заявив, що компанія не потребує докапіталізації з держбюджету і до 1 січня 2026 року виконає вимоги Нацбанку щодо капіталу власними ресурсами.

