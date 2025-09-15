«Укрпошта» планує виконати вимоги НБУ щодо капіталу без державної підтримки Сьогодні 20:38

АТ «Укрпошта» до 1 січня 2026 року приведе свій капітал у відповідність до вимог Національного банку України без залучення коштів державного бюджету.

Про це написав генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, станом на 1 червня 2025 року капітал підприємства перевищував 4 млрд грн. Однак після зміни методики розрахунку НБУ показник для «Укрпошти» виявився від’ємним і становив мінус 600 млн грн. Смілянський наголосив, що ситуація буде виправлена за рахунок внутрішніх ресурсів компанії.

Він також нагадав, що «Укрпошта» поки не подала документи на відкриття власного банку. Причина — необхідність узгодження спільного плану дій із акціонером (Міністерством розвитку громад та територій) і Нацбанком. Фінальні зустрічі з регулятором кілька разів переносилися.

«Чи має сенс подавати документи на банк без погодженого плану? Ні, адже регулятор має настільки широкі повноваження, що може відхилити будь-який пакет з будь-якої причини», — пояснив керівник.

Напередодні голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Нацбанк бачить потенційні фіскальні ризики у планах «Укрпошти» відкрити банк.

Нагадаємо, у Національному банку України заявили , що готові розглянути ініціативу Укрпошти про створення банку тільки після отримання всіх необхідних матеріалів. Натомість поки що держпідприємство обмежується лише заявами.

Водночас запуск банку фінансової інклюзії, за словами Смілянського, залишається пріоритетною ціллю та завданням національного оператору зв’язку АТ «Укрпошта».

