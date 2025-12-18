0 800 307 555
ТОП-5 бензинових авто, які купували українці (інфографіка)

Технології&Авто
128
За даними Укравтопрому, в листопаді автопарк країни поповнили 12,4 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж торік.
З цього кожного нового авто — 2,3 тис. од. (+27%) та 10,1 тис. од. вживаних (+48%).
Ми писали, що у сегменті практичних автомобілів покупці сімейних машин завжди шукають підвищену місткість. У цьому сенсі останнім часом популярності набирають великі кросовери.
Нагадаємо, в Україні планують запровадити придорожній технічний контроль із зупинкою авто просто на дорозі, а ідею пояснюють підвищенням безпеки руху.
Генеральний директор Luaz Motors Вадим Ігнатов повідомив, що такий формат перевірок неефективний і несе корупційні ризики.
«Не треба його (технічний стан авто) виміряти чи щось проходити на дорогах. Це зовсім нерозумна й непотрібна витрата грошей. Наприклад, екологічні вимоги, якщо на вулиці низька температура, взагалі не можна виміряти, тому що не існує приладів, які коректно оцінюють. Не можна на дорозі якісно контролювати технічний стан авто», — зазначив Ігнатов.

Довідка Finance.ua:

  • У листопаді 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України зріс до 16,6 року. У жовтні цей показник становив 16,4 року. Географічна структура ринку залишається стабільною.
  • Наймолодші автомобілі традиційно продаються у столиці, тоді як у східних та південних регіонах в обігу перебувають найстаріші машини.
  • Закарпатська та Львівська області посідають друге місце з однаковим показником 14,7 року. Це пов’язано з активним імпортом вживаних легковиків через західні кордони. Хоча такі авто не є новими, вони помітно молодші за середній показник по країні.
  • Наймолодшими на вторинному ринку залишаються електромобілі. У листопаді їхній середній вік становив 4,7 року. Автомобілі з гібридними силовими установками мали середній вік 5,8 року.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
