В Україні з’явиться новий вид банку: Рада схвалила законопроєкт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні з’явиться новий вид банку: Рада схвалила законопроєкт

Фінтех і Картки
45
В Україні з’явиться новий вид банку: Рада схвалила законопроєкт
В Україні з’явиться новий вид банку: Рада схвалила законопроєкт
Верховна Рада України у вівторок, 3 червня, підтримала в другому читанні законопроєкт № 13018-д, який створює законодавчу основу для розвитку фінансової інклюзії в Україні.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Що передбачає документ

Документ передбачає запровадження нового виду банку, який працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії. Головне завдання таких установ — надавати фінансові послуги тим, хто нині має до них обмежений доступ: зокрема, людям у прифронтових та деокупованих регіонах, соціально вразливим групам і мікропідприємствам.
Також законопроєкт:
  • закріплює поняття «фінансова інклюзія», «банк фінансової інклюзії» та «обмежена банківська ліцензія»;
  • надає Нацбанку повноваження сприяти розвитку фінансової інклюзії;
  • визначає, що такі банки зможуть обслуговувати фізичних осіб, підприємців, громадські й благодійні організації, а також органи влади.

Навіщо це потрібно

Банки фінансової інклюзії допоможуть розширити доступ до фінансових послуг у важкодоступних, малонаселених районах і на територіях, які найбільше постраждали від війни.
Нагадаємо, про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла «Укрпошта». Очікується, що Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг.
Читайте також
Генеральний директор Ігор Смілянський раніше заявляв, що вже в другій половині 2025 року Укрпошта планує запустити банківські послуги. «Наразі „Укрпошта“ обслуговує близько 6,3 млн унікальних клієнтів. Якщо всі вони стануть і клієнтами поштового банку — він одразу потрапить до ТОП-5, адже серед клієнтів одного з лідерів ринку — monobank — 7 млн», — зазначав він.
Раніше уряд ухвалив рішення про передачу акцій Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею «Укрпошті».
📢 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems