В Україні з’явиться новий вид банку: Рада схвалила законопроєкт — Finance.ua

В Україні з’явиться новий вид банку: Рада схвалила законопроєкт
Верховна Рада України у вівторок, 3 червня, підтримала в другому читанні законопроєкт № 13018-д, який створює законодавчу основу для розвитку фінансової інклюзії в Україні.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Що передбачає документ
Документ передбачає запровадження нового виду банку, який працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії. Головне завдання таких установ — надавати фінансові послуги тим, хто нині має до них обмежений доступ: зокрема, людям у прифронтових та деокупованих регіонах, соціально вразливим групам і мікропідприємствам.
Також законопроєкт:
- закріплює поняття «фінансова інклюзія», «банк фінансової інклюзії» та «обмежена банківська ліцензія»;
- надає Нацбанку повноваження сприяти розвитку фінансової інклюзії;
- визначає, що такі банки зможуть обслуговувати фізичних осіб, підприємців, громадські й благодійні організації, а також органи влади.
Навіщо це потрібно
Банки фінансової інклюзії допоможуть розширити доступ до фінансових послуг у важкодоступних, малонаселених районах і на територіях, які найбільше постраждали від війни.
Нагадаємо, про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла «Укрпошта». Очікується, що Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг.
Генеральний директор Ігор Смілянський раніше заявляв, що вже в другій половині 2025 року Укрпошта планує запустити банківські послуги. «Наразі „Укрпошта“ обслуговує близько 6,3 млн унікальних клієнтів. Якщо всі вони стануть і клієнтами поштового банку — він одразу потрапить до ТОП-5, адже серед клієнтів одного з лідерів ринку — monobank — 7 млн», — зазначав він.
Раніше уряд ухвалив рішення про передачу акцій Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею «Укрпошті».
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