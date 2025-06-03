В Україні з’явиться новий вид банку: Рада схвалила законопроєкт — Finance.ua

В Україні з’явиться новий вид банку: Рада схвалила законопроєкт Сьогодні 16:04 — Фінтех і Картки

В Україні з’явиться новий вид банку: Рада схвалила законопроєкт

Верховна Рада України у вівторок, 3 червня, підтримала в другому читанні законопроєкт № 13018-д , який створює законодавчу основу для розвитку фінансової інклюзії в Україні.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Що передбачає документ

Документ передбачає запровадження нового виду банку, який працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії. Головне завдання таких установ — надавати фінансові послуги тим, хто нині має до них обмежений доступ: зокрема, людям у прифронтових та деокупованих регіонах, соціально вразливим групам і мікропідприємствам.

Також законопроєкт:

закріплює поняття «фінансова інклюзія», «банк фінансової інклюзії» та «обмежена банківська ліцензія»;

надає Нацбанку повноваження сприяти розвитку фінансової інклюзії;

визначає, що такі банки зможуть обслуговувати фізичних осіб, підприємців, громадські й благодійні організації, а також органи влади.

Навіщо це потрібно

Банки фінансової інклюзії допоможуть розширити доступ до фінансових послуг у важкодоступних, малонаселених районах і на територіях, які найбільше постраждали від війни.

Нагадаємо, про намір придбати або створити банк упродовж кількох останніх років заявляла «Укрпошта». Очікується, що Укрпошта Банк не братиме участі у кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг.

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Генеральний директор Ігор Смілянський раніше заявляв , що вже в другій половині 2025 року Укрпошта планує запустити банківські послуги. «Наразі „Укрпошта“ обслуговує близько 6,3 млн унікальних клієнтів. Якщо всі вони стануть і клієнтами поштового банку — він одразу потрапить до ТОП-5, адже серед клієнтів одного з лідерів ринку — monobank — 7 млн», — зазначав він.

Раніше уряд ухвалив рішення про передачу акцій Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею «Укрпошті».

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