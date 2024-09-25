Банк фінансової інклюзії: Нацбанк представив план запуску нового типу фінустанови — Finance.ua

Банк фінансової інклюзії: Нацбанк представив план запуску нового типу фінустанови
Національний банк України в разі прийняття законопроєкту № 12 044 дозволить акціонерним товариствам отримувати обмежену банківську ліцензію.
Про це повідомляє Національний банк України.
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Це дасть змогу вирішити питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.
Тобто, на українському фінансовому ринку з’явиться новий тип банківської установи — банк фінансової інклюзії (БФІ).
Щоб отримати статус банку фінансової інклюзії, юрособа, крім стандартного пакету документів для отримання банківської ліцензії, має подати до НБУ стратегію розвитку БФІ та бізнес-план на три роки.
За розрахунками світового банку, рівень фініклюзії — охоплення населення фінансовими послугами — в Україні у 2021 році становив 84%, що на на 11% в.п. менше, ніж цільові 85%.
Довідка Finance.ua:
- голова НБУ Андрій Пишний раніше повідомляв, що Національний банк України розробляє концепцію «оператора фінансової інклюзії» та планує ввести до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії;
- таку ліцензію зможуть отримати компанії чи банки, зацікавлені у наданні банківських послуг у невеликих населених пунктах чи прифронтових регіонах. Вимоги до таких «банків» будуть менш жорсткими, а можливості з надання послуг — обмеженими.
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