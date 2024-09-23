Чистий прибуток банків за 8 місяців перевищив 100 млрд грн — Finance.ua

Чистий прибуток банків за 8 місяців перевищив 100 млрд грн Сьогодні 15:05 — Фондовий ринок

Чистий прибуток банків за 8 місяців перевищив 100 млрд грн

Чистий прибуток банків за 8 місяців перевищив 100 млрд грн.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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Гетманцев з посиланням на дані Національного банку повідомляє, що:

чисті процентні доходи банків склали 15 278 млрд грн (+18,2% до аналогічного періоду минулого року);

чистий прибуток (після оподаткування) — 106,1 млрд грн (+11,6%). Чистий фінансовий результат збільшився попри підвищення ставки оподаткування банків, з 18% до 25%;

нарахований податок на прибуток — 30,7 млрд грн (+80,1%). За вказаний період банкам нараховано податку на прибуток майже стільки же як за 2017−2022 рр. разом узяті;

рентабельність банківського капіталу (чистий прибуток до власного капіталу банків) на 1.09.2024 — 47,2%. Це помітно вище, ніж до війни (на 1.09.2021 — 32,3%);

норматив достатності регулятивного капіталу — 16,15% (до кінця 2024 року має бути не менше 8,5%), капіталу першого рівня — 15,72% (має бути не менше 7,5%), основного капіталу першого рівня — 15,71% (має бути 5,625%). Отже, банки зберігають двократний запас достатності капіталу.

За його словами, ґрунтуючись в тому числі на цих показниках, Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект 11 416-д, який містить норму щодо оподаткування прибутку банків за ставко 50% за 2024 рік.

«Безперечно, ми б всі воліли не вдаватись до такого кроку. Як і будь-яке складне рішення, воно не є оптимальним, бо впливатиме на капітал банків. Утім, проблеми з капіталом є все ж віддаленими і можуть виникнути наступного року у декількох державних банків. Тоді як потреба у фінансуванні сектору безпеки і оборони є негайною, гроші потрібні на сьогодні», — наголосив нардеп.

Довідка Finance.ua:

перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова раніше заявила, що якщо Верховна Рада запровадить для банківського сектору у 2024 році підвищене оподаткування на рівні 50%, два державні банки не відповідатимуть вимогам до капіталу, і їх доведеться докапіталізувати з бюджету. Мова йде про Укрексімбанк та Sense Bank;

за даними НБУ, за січень-липень поточного року платоспроможні банки України заробили 93,616 млрд гривень чистого прибутку, що на 12,5% перевищує показники минулого року. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 37,165 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк (10,997 млрд гривень), на третьому — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 4,867 млрд гривень.



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