Які українські банки увійшли до рейтингу найбільш прибуткових — Finance.ua

Які українські банки увійшли до рейтингу найбільш прибуткових Сьогодні 09:12 — Фондовий ринок

Які українські банки увійшли до рейтингу найбільш прибуткових

За січень-липень поточного року платоспроможні банки України заробили 93,616 млрд гривень чистого прибутку, що на 12,5% перевищує показники минулого року.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Найприбутковіші банки України

очолює державний Рейтинг із прибутковостідержавний ПриватБанк , який заробив 37,165 млрд гривень.

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на другому місці державний За даними НБУ,державний Ощадбанк (10,997 млрд гривень), на третьому — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 4,867 млрд гривень.

Далі йдуть державний Укрексімбанк — 4,736 млрд гривень та приватний ПУМБ — 3,822 млрд гривень.

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За даними НБУ, 54 із 62 банків отримали прибуток на суму 93,815 млрд гривень, а вісім банків показали збитки на 199 млн гривень.

Довідка Finance.ua:

у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 289 млрд гривень. Більше третини вкладів у липні 2024 року (35,7%) були у доларах та євро;

за даними Опендатабот, майже 120 млрд грн заробили українські банки за 7 місяців 2024 року;

Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.



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