Які українські банки увійшли до рейтингу найбільш прибуткових — Finance.ua

Які українські банки увійшли до рейтингу найбільш прибуткових
За січень-липень поточного року платоспроможні банки України заробили 93,616 млрд гривень чистого прибутку, що на 12,5% перевищує показники минулого року.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Найприбутковіші банки України
Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 37,165 млрд гривень.
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За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (10,997 млрд гривень), на третьому — банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 4,867 млрд гривень.
Далі йдуть державний Укрексімбанк — 4,736 млрд гривень та приватний ПУМБ — 3,822 млрд гривень.
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За даними НБУ, 54 із 62 банків отримали прибуток на суму 93,815 млрд гривень, а вісім банків показали збитки на 199 млн гривень.
Довідка Finance.ua:
- у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 289 млрд гривень. Більше третини вкладів у липні 2024 року (35,7%) були у доларах та євро;
- за даними Опендатабот, майже 120 млрд грн заробили українські банки за 7 місяців 2024 року;
- Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.
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