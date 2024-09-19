У бюджеті-2025 закладено курс долара 45 гривень: що про це кажуть в Нацбанку — Finance.ua

У бюджеті-2025 закладено курс долара 45 гривень: що про це кажуть в Нацбанку
Національний банк України вважає курс долара до гривні, який уряд закладає в державний бюджет, виключно розрахунковим. Цей курс не впливає на рішення НБУ.
Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу.
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«Що стосується курсу, закладеного в бюджет, то НБУ ніколи не прив’язується до цього показника, він є виключено розрахунковим. Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком», — сказав він.
Гелетій зазначив, що у НБУ завжди говорять про те, що «завищений курс може призвести до завищених податків на імпорт, може дати змогу внаслідок конвертації збільшити обсяг міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті».
«Але це виключено розрахунок», — сказав він.
Нагадаємо, Міністерство економіки очікує середній курс долара до гривні у 2024 році на рівні 40,8 грн/долар. До проєкту бюджету на 2025 рік закладений курс на рівні 45 грн/долар.
У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара:
- у 2025 році до 45 гривень (45,6 на грудень);
- у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 на грудень);
- у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 на грудень).
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