Який курс долара на наступний рік закладає в бюджети бізнес: опитування ЄБА — Finance.ua

Який курс долара на наступний рік закладає в бюджети бізнес: опитування ЄБА
Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2025 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, складає 44 грн/долар.
Про це свідчать результати опитування ЄБА «Прогнози бізнесу на 2025 рік».
У 2024 році бізнеси закладали 41 грн/долар, а у 2023 році — 43 грн/долар.
16% опитаних запланували значні інвестиційні проєкти у 2025 році. Середній показник — 9 млн дол.
59% планують інвестиції в соціальні ініціативи у 2025 році. У середньому — 6% доходу.
Прогноз зростання бізнесу
Більшість опитаних очікують позитивну динаміку бізнесу на наступний рік — таких виявилося 53%. Ще 33% - без змін, а 14% не передбачають негативне зростання.
Які завдання треба вирішити уряду: відповідь бізнесу
- 69% - боротьба з корупцією;
- 51% - судова реформа та верховенство права;
- 36% - макроекономічна стабільність;
- 35% - податкова та митна реформа.
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