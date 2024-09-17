Який курс долара на наступний рік закладає в бюджети бізнес: опитування ЄБА — Finance.ua

Який курс долара на наступний рік закладає в бюджети бізнес: опитування ЄБА Сьогодні 16:00 — Валюта

Який курс долара на наступний рік закладає в бюджети бізнес: опитування ЄБА

Середній курс долара , який закладають у бюджети на 2025 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, складає 44 грн/долар.

Про це свідчать результати опитування ЄБА «Прогнози бізнесу на 2025 рік».

У 2024 році бізнеси закладали 41 грн/долар, а у 2023 році — 43 грн/долар.

16% опитаних запланували значні інвестиційні проєкти у 2025 році. Середній показник — 9 млн дол.

59% планують інвестиції в соціальні ініціативи у 2025 році. У середньому — 6% доходу.

Прогноз зростання бізнесу

Більшість опитаних очікують позитивну динаміку бізнесу на наступний рік — таких виявилося 53%. Ще 33% - без змін, а 14% не передбачають негативне зростання.

Які завдання треба вирішити уряду: відповідь бізнесу

69% - боротьба з корупцією;

51% - судова реформа та верховенство права;

36% - макроекономічна стабільність;

35% - податкова та митна реформа.

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