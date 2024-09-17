Який курс долара на наступний рік закладає в бюджети бізнес: опитування ЄБА — Finance.ua
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Який курс долара на наступний рік закладає в бюджети бізнес: опитування ЄБА

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Який курс долара на наступний рік закладає в бюджети бізнес: опитування ЄБА
Який курс долара на наступний рік закладає в бюджети бізнес: опитування ЄБА
Середній курс долара, який закладають у бюджети на 2025 рік керівники компаній-членів Європейської бізнес асоціації, складає 44 грн/долар.
Про це свідчать результати опитування ЄБА «Прогнози бізнесу на 2025 рік».
У 2024 році бізнеси закладали 41 грн/долар, а у 2023 році — 43 грн/долар.
Який курс долара на наступний рік закладає в бюджети бізнес: опитування ЄБА
16% опитаних запланували значні інвестиційні проєкти у 2025 році. Середній показник — 9 млн дол.
59% планують інвестиції в соціальні ініціативи у 2025 році. У середньому — 6% доходу.
Який курс долара на наступний рік закладає в бюджети бізнес: опитування ЄБА

Прогноз зростання бізнесу

Більшість опитаних очікують позитивну динаміку бізнесу на наступний рік — таких виявилося 53%. Ще 33% - без змін, а 14% не передбачають негативне зростання.

Які завдання треба вирішити уряду: відповідь бізнесу

  • 69% - боротьба з корупцією;
  • 51% - судова реформа та верховенство права;
  • 36% - макроекономічна стабільність;
  • 35% - податкова та митна реформа.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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