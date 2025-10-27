Укрпошта презентувала нову поштову марку «Мова» (фото) Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

Укрпошта презентувала нову поштову марку «Мова» (фото)

Укрпошта презентувала нову поштову марку під назвою «Мова», приурочену до Дня української писемності та мови.

Про це 27 жовтня повідомила пресслужба компанії.

Автор ескізу — український художник-графік Миколай Кочубей, чиї роботи зберігаються у Національному музеї Тараса Шевченка.

На марці зображено жінку у вінку, білого птаха, півня, калину, соняшники та козака Мамая — символи, які втілюють духовність, культуру й силу української мови.

«Кожен елемент — це частина нашої ідентичності, що поєднує минуле й сьогодення. Мова — це джерело духовного життя народу, мова, що формує націю і зміцнює державу», — зазначили в Укрпошті.

Як придбати марку

Передзамовлення вже відкрите на сайті postmark.ukrposhta.ua

З 30 жовтня марку можна буде придбати у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях по всій Україні, зокрема й у Києві.

До колекції входять:

аркуш із 4 марок;

конверт «Перший день»;

поштова листівка.

Характеристики випуску:

художник — Миколай Кочубей;

дата випуску — 2025 рік;

номінал кожної марки — М;

ціна аркуша — 190 грн.

Раніше Укрпошта повідомила про можливість відправляти до 5 кг та заощаджувати до 25% на доставці у 6 країн.

Досі відправлення від 2 до 5 кг приймалися як «посилки» чи «EMS». Зараз при оформленні є змога вибрати «Дрібний пакет PRIME».⠀

