0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрпошта презентувала нову поштову марку «Мова» (фото)

Фондовий ринок
34
Укрпошта презентувала нову поштову марку «Мова» (фото)
Укрпошта презентувала нову поштову марку «Мова» (фото)
Укрпошта презентувала нову поштову марку під назвою «Мова», приурочену до Дня української писемності та мови.
Про це 27 жовтня повідомила пресслужба компанії.
Читайте також
Автор ескізу — український художник-графік Миколай Кочубей, чиї роботи зберігаються у Національному музеї Тараса Шевченка.
На марці зображено жінку у вінку, білого птаха, півня, калину, соняшники та козака Мамая — символи, які втілюють духовність, культуру й силу української мови.
«Кожен елемент — це частина нашої ідентичності, що поєднує минуле й сьогодення. Мова — це джерело духовного життя народу, мова, що формує націю і зміцнює державу», — зазначили в Укрпошті.
Читайте також

Як придбати марку

Передзамовлення вже відкрите на сайті postmark.ukrposhta.ua.
З 30 жовтня марку можна буде придбати у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях по всій Україні, зокрема й у Києві.
До колекції входять:
  • аркуш із 4 марок;
  • конверт «Перший день»;
  • поштова листівка.
Характеристики випуску:
  • художник — Миколай Кочубей;
  • дата випуску — 2025 рік;
  • номінал кожної марки — М;
  • ціна аркуша — 190 грн.
Раніше Укрпошта повідомила про можливість відправляти до 5 кг та заощаджувати до 25% на доставці у 6 країн.
Досі відправлення від 2 до 5 кг приймалися як «посилки» чи «EMS». Зараз при оформленні є змога вибрати «Дрібний пакет PRIME».⠀
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems