Стартову ціну найбільшого в Україні виробника комутаційної техніки знижено вдвічі — деталі

28 жовтня було заплановано онлайн-аукціон з приватизації 100% акцій АТ «Завод «Радіореле», що розташований у Харкові, але він не відбувся.

Причиною скасування торгів стала відсутність зареєстрованих учасників.

Про це йдеться в системі «Prozorro.Продажі».

на 50%, до 117,19 млн. Наступні торги заплановано на 5 листопада. Стартову ціну на сьогоднішньому аукціоні було встановлено на рівні 234,39 млн грн, а на наступному — вона зменшується

Дані про актив

Об’єкт включає п’ять одиниць нерухомого майна (нежитлові будівлі, склади, майстерні) загальною площею понад 49 тис. кв. м. Земельна ділянка, на якій розташовані будівлі, до складу об’єкта приватизації не входить.

Вартість активів за шість місяців 2025 року перевищувала 193 млн грн. Поточні зобов’язання становили 3,23 млн грн, включаючи прострочену кредиторську заборгованість на суму 2,51 млн грн.

Станом на 30 червня цього року на заводі працювало 57 осіб.

Завод входить до об’єктів малої приватизації.

