Смілянський поділився планами, коли Укрпошта запустить банківські послуги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Смілянський поділився планами, коли Укрпошта запустить банківські послуги

Фінтех і Картки
83
Смілянський поділився планами, коли Укрпошта запустить банківські послуги
Смілянський поділився планами, коли Укрпошта запустить банківські послуги
У другій половині 2025 року Укрпошта планує запустити банківські послуги.
Про це заявив генеральний директор Ігор Смілянський у подкасті Центру економічної стратегії.
Він нагадав, що закон, який дозволяє Укрпошті надавати фінансові послуги, вже ухвалено у першому читанні. Документ підтримали 269 народних депутатів — серед яких і представники опозиційних фракцій.
«Ми йдемо згідно з меморандумом з МВФ і не порушуємо нічого», — наголосив Ігор Смілянський.

Читайте також: Банк на базі Укрпошти

Зокрема він надав пояснення, що сьогодні люди з інвалідністю або мешканці регіонів без стабільного зв’язку не можуть отримати доступ до банківських послуг. Проблема полягає у тому, що закон дозволяє їх надавати лише у приміщеннях банків. Але з ухваленням нового закону це обмеження буде знято.
Крім того, Смілянський анонсував цифровізацію роботи листонош. Вже цього року 100% із них матимуть мінікомп’ютери для роботи в офлайн-режимі.
«Ми розробляємо софт, щоб, наприклад, у прикордонних районах Харківської чи Чернігівської областей, де не працює жоден банк, листоноша міг зранку завантажити всі дані, надати послуги, а ввечері синхронізуватися», — надав пояснення гендиректор Укрпошти.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада України 25 березня підтримала в першому читанні законопроєкт № 13018д, який передбачає створення поштового банку на базі «Укрпошти»;
  • уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею Укрпошті;
  • АТ «Укрпошта» після передачі йому акцій Першого інвестиційного банку (PinBank) запропонує міноритарним акціонерам, які володіють близько 12% акцій, процедуру викупу, а в разі відмови «розмиє» їх долю до 5%, застосувавши процедуру примусового викупу;
  • CEO «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, що запуск «Укрпошта Банку» має відбутися протягом цього року.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems