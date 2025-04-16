Смілянський поділився планами, коли Укрпошта запустить банківські послуги — Finance.ua

Смілянський поділився планами, коли Укрпошта запустить банківські послуги Сьогодні 14:01 — Фінтех і Картки

Смілянський поділився планами, коли Укрпошта запустить банківські послуги

У другій половині 2025 року Укрпошта планує запустити банківські послуги.

Про це заявив генеральний директор Ігор Смілянський у подкасті Центру економічної стратегії.

Він нагадав, що закон, який дозволяє Укрпошті надавати фінансові послуги, вже ухвалено у першому читанні. Документ підтримали 269 народних депутатів — серед яких і представники опозиційних фракцій.

«Ми йдемо згідно з меморандумом з МВФ і не порушуємо нічого», — наголосив Ігор Смілянський.

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Зокрема він надав пояснення, що сьогодні люди з інвалідністю або мешканці регіонів без стабільного зв’язку не можуть отримати доступ до банківських послуг. Проблема полягає у тому, що закон дозволяє їх надавати лише у приміщеннях банків. Але з ухваленням нового закону це обмеження буде знято.

Крім того, Смілянський анонсував цифровізацію роботи листонош. Вже цього року 100% із них матимуть мінікомп’ютери для роботи в офлайн-режимі.

«Ми розробляємо софт, щоб, наприклад, у прикордонних районах Харківської чи Чернігівської областей, де не працює жоден банк, листоноша міг зранку завантажити всі дані, надати послуги, а ввечері синхронізуватися», — надав пояснення гендиректор Укрпошти.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада України 25 березня підтримала в першому читанні законопроєкт № 13018д, який передбачає створення поштового банку на базі «Укрпошти»;

уряд передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею Укрпошті;

АТ «Укрпошта» після передачі йому акцій Першого інвестиційного банку (PinBank) запропонує міноритарним акціонерам, які володіють близько 12% акцій, процедуру викупу, а в разі відмови «розмиє» їх долю до 5%, застосувавши процедуру примусового викупу;

CEO «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, що запуск «Укрпошта Банку» має відбутися протягом цього року.

Телеканал 24 За матеріалами:

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