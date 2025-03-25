Рада прийняла за основу законопроєкт про створення поштового банку — Finance.ua

Рада прийняла за основу законопроєкт про створення поштового банку Сьогодні 15:00

Рада прийняла за основу законопроєкт про створення поштового банку

Верховна Рада України у вівторок, 25 березня, підтримала у першому читанні законопроєкт № 13018д, який передбачає створення поштового банку на базі «Укрпошти».

Про це повідомив народний депутат України від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

«Рада підтримала у першому читанні створення „пошта-банку“ на базі Укрпошти (закон про фінансову інклюзію № 13018-д)», — зазначено в його повідомленні.

Що пропонує законопроєкт

Проєкт закону пропонує створити новий тип банку в Україні — банк фінансової інклюзії, який працюватиме на основі обмеженої банківської ліцензії.

Його основною метою буде обслуговування клієнтів, які наразі мають обмежений доступ до фінансових послуг, зокрема громадян України у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення.

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Проєкт закону також передбачає можливість надання банком фінансової інклюзії банківських і інших фінансових послуг виключно фізичним особам, суб’єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, чий річний дохід за попередній звітний календарний рік не перевищує еквівалент 5 млн євро, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

На законодавчому рівні будуть визначені терміни «фінансова інклюзія», «обмежена банківська ліцензія», «банк фінансової інклюзії».

Довідка Finance.ua:

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АТ «Укрпошта» після передачі йому акцій Першого інвестиційного банку (PinBank) запропонує міноритарним акціонерам, які володіють близько 12% акцій, процедуру викупу, а в разі відмови «розмиє» їх долю до 5%, застосувавши процедуру примусового викупу;



CEO «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, що запуск «Укрпошта Банку» має відбутися протягом цього року.



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