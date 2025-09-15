Чи створить Укрпошта свій банк: що кажуть у НБУ Сьогодні 09:02

Чи створить Укрпошта свій банк: що кажуть у НБУ

Національний банк України готовий розглянути ініціативу Укрпошти про створення банку тільки після отримання всіх необхідних матеріалів. Натомість поки що держпідприємство обмежується лише заявами.

Регулятор очікує від Укрпошти повний пакет документів для розгляду питання про створення банку. Поки що, за словами регулятора, мова йде лише про заяви без конкретних кроків, зазначив під час брифінгу голова НБУ Андрій Пишний.

Очільник Нацбанку уточнив, що регулятор направив до уряду лист про плани Укрпошти відкрити власний банк. Цей крок був зроблений «у відповідь на запит щодо фіскальних ризиків, які бачить Національний банк».

«Ми дійсно ідентифікували можливість потреби в докапіталізації Укрпошти», — додав голова НБУ.

За словами Пишного, власник потенційного банку, тобто Укрпошта, повинен відповідати вимогам законодавства.

Зокрема, мати достатню фінансову стійкість, ефективну систему корпоративного управління, чітку стратегію і розуміння перспектив розвитку майбутнього банку.

«Ми чекаємо від наглядової ради Укрпошти й від власника, функцію якого виконує Міністерство розвитку громад та інфраструктури, відповідних документів. Є чітка процедура, давайте не говорити без кінця про ці теми, а почнемо розгляд пакета документів», — підкреслив він.

Пишний також зазначив, що відповідальність за підготовку і стратегічне обґрунтування проєкту лежить як на наглядовій раді, так і на акціонері та посадових особах.

«Багато розмов, давайте перейдемо до формулювання та обговорення відповідності вимогам», — резюмував голова НБУ.

Довідка Finance.ua:

днями генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що запуск банку фінансової інклюзії залишається пріоритетною ціллю та завданням національного оператору зв’язку АТ «Укрпошта»;

раніше повідомлялося, що запустити банківські послуги планується у другій половині 2025 року;

закон, який дозволяє Укрпошті надавати фінансові послуги, вже ухвалено у другому читанні. Документ підтримали 269 народних депутатів — серед яких і представники опозиційних фракцій. Йдеться про законопроєкт № 12 044 про вирішення питання фінансової інклюзії, який відкриває шлях до початку роботи поштового банку;

як пояснювали у Нацбанку, завдяки Банку фінансової інклюзії (БФІ) мешканці віддалених районів та малі підприємці зможуть отримувати необхідні банківські послуги. Такі установи будут працювати на основі обмеженої банківської ліцензції. Вона дозволить створювати БФІ великим роздрібним або поштовим компаніям, які вже мають широку мережу відділень і клієнтів.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.