День фінансів: рекордні резерви НБУ, оформлення субсидій у 2026 році, новий цифровий банк в Україні Сьогодні 17:30

Середа, 7 січня. Естонська Iute Group офіційно оголосила, що планує вийти на український ринок, Національний банк звітує про рекордні резерви та фінансову підтримку, а Укрзалізниця запускає платний Wi-Fi у поїздах.

Рекордні резерви НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2026 року становили $57,29 мільярда, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. Загалом упродовж 2025 року міжнародні резерви України зросли на 30,8%.

Крім того, за даними НБУ, минулого року Україна отримала найпотужнішу світову фінансову підтримку за часів повномасштабної війни — $52,4 млрд. У 2026 році Україна розраховує отримати понад $45 млрд від міжнародних партнерів.

Розмір доходу для отримання пільги

У 2026 році змінився розмір сукупного доходу сім’ї, який дає право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг. Так, пільгу зможуть отримати пільговики, середньомісячний сукупний дохід сім’ї яких в розрахунку на одну людину не перевищує 4 660 грн.

👛 Зростання витрат на житло, комунальні послуги та оренду змушує дедалі більше українців звертатися за державною підтримкою. Які субсидії доступні 2026 року, хто має право на їхнє отримання і як правильно оформити допомогу, у новій статті детально пояснює Finance.ua:

Новий цифровий банк в Україні

Європейська банківська група Iute Group оголосила , що планує вийти на український ринок шляхом придбання ліцензії та частини активів неплатоспроможного RwS Bank. Запланований вихід на український ринок має на меті розвиток цифрової банківської моделі Iute Group та надання фінансових послуг через цифрові канали.

🎖️ До речі, Finance.ua оновив рейтинг українських МФО. Армія онлайн-позичальників стає дедалі більшою, як і інтерес до послуги з боку потенційних клієнтів. І люди хочуть знати, де можна отримати найякісніше обслуговування. Ми порівняли 54 компанії і визначили, у кого цей процес організований краще, ніж у інших:

Яким буде курс долара в 2026 році

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 7 січня на рівні 42,56 грн, що стало рекордним показником. Як пояснив директор ЦЕС Гліб Вишлінський, коливання курсу долара та євро наприкінці та на початку року мають переважно сезонний характер. Подібна динаміка спостерігається майже щороку та пов’язана з бюджетним циклом.

НБУ традиційно не оприлюднює та не коментує курсові прогнози . Водночас згідно очікувань віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова, в 2026 році вартість долара коливатиметься в діапазоні 43−45 грн, а євро — у межах 50−52 грн.

Аналітики KSE Institute Дмитро Круковець та Ксенія Олексин очікують, що курс гривні до долара становитиме близько 43 грн/дол. в середньому по року та 44,5 грн/дол. на кінець року.

Український фриланс у 2025 році

Український фриланс у 2025 році опинився в парадоксальній ситуації. Кількість опублікованих проєктів скоротилася на 10,4%, водночас сумарний бюджет зріс на 16,7% і досяг 616 млн грн проти 528 млн грн роком раніше. Бізнес рідше став виносити на ринок дрібні завдання, але частіше публікує дорожчі, складніші або довші за тривалістю проєкти.

У Freelancehunt зазначають , що ще у 2024 році прогнозували зміщення ринку в бік складніших послуг. Дані 2025 року це підтвердили. Зростання спостерігається там, де одночасно збільшується і кількість проєктів, і бюджети.

Чотириденний робочий тиждень у Польщі

З 1 січня 2026 року в Польщі розпочався ключовий етап пілотної програми скороченого робочого часу. Рівень заробітної плати не може бути знижений протягом усього періоду реалізації проєкту. Кожен роботодавець, який відповідає вимогам пілотної програми, може отримати фінансування до 1 мільйона злотих.

Платний Wi-Fi у поїздах

Укрзалізниця розширила пілотний проєкт «Інтернет у поїздах» на поїзди далекого сполучення. Повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу.

Експорт ІТ-послуг

За даними Опендатабот, у середньому експорт ІТ-послуг у 2025 році приносив Україні близько 543 млн доларів щомісяця. Нині ІТ-послуги формують 42% усього експорту послуг України.

