На експорті ІТ-послуг Україна щомісяця заробляє пів мільярда доларів
За підсумками 11 місяців 2025 року ІТ-експорт залишається одним із ключових джерел валютних надходжень для України, стабільно приносячи економіці сотні мільйонів доларів щомісяця.
Про це повідомляє Опендатабот.
- У середньому експорт ІТ-послуг у 2025 році приносив Україні близько 543 млн доларів щомісяця.
- Для порівняння, у 2022 році цей показник становив близько 612 млн доларів на місяць, що підкреслює поступове, але повільне відновлення галузі.
За даними НБУ, за січень-листопад ІТ-сектор забезпечив 5,97 млрд доларів експортної виручки. Це на 2,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Однак показник усе ще недотягує до довоєнних максимумів: він приблизно на 3% нижчий за рівень 2021 року та майже на 10% менший, ніж у рекордному 2022-му.
Нині ІТ-послуги формують 42% усього експорту послуг України. Якщо ж брати загальний експорт країни — разом із товарами та послугами, — частка ІТ становить близько 12%.
Водночас загальний експорт послуг за рік скоротився на 9% — до 14,33 млрд доларів. Сукупний експорт товарів і послуг також зменшився — на 5%, до 49,21 млрд доларів, що робить стабільні щомісячні надходження від ІТ-експорту особливо важливими для економіки.
Раніше ми повідомляли, що у 2025 році, як і в попередні роки, Grammarly (part of Superhuman) утримує позицію найбажанішого роботодавця серед українських айтівців.
Поділитися новиною
Також за темою
ПриватБанк продовжив кредитну лінію для програми «єОселя» до 2046 року
На експорті ІТ-послуг Україна щомісяця заробляє пів мільярда доларів
Резерв+ розширює сервіс сповіщень для військовозобов’язаних
Естонська Iute Group створить в Україні цифровий банк на базі збанкрутілого RwS Bank
Як змінилися позиції України в міжнародних рейтингах за роки вторгнення
У 2025 році шахраї вкрали з карток до 1,6 млрд грн: нові схеми