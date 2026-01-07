На експорті ІТ-послуг Україна щомісяця заробляє пів мільярда доларів Сьогодні 11:02

За підсумками 11 місяців 2025 року ІТ-експорт залишається одним із ключових джерел валютних надходжень для України, стабільно приносячи економіці сотні мільйонів доларів щомісяця.

Про це повідомляє Опендатабот.

У середньому експорт ІТ-послуг у 2025 році приносив Україні близько 543 млн доларів щомісяця.

Для порівняння, у 2022 році цей показник становив близько 612 млн доларів на місяць, що підкреслює поступове, але повільне відновлення галузі.

За даними НБУ, за січень-листопад ІТ-сектор забезпечив 5,97 млрд доларів експортної виручки. Це на 2,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Однак показник усе ще недотягує до довоєнних максимумів: він приблизно на 3% нижчий за рівень 2021 року та майже на 10% менший, ніж у рекордному 2022-му.

Нині ІТ-послуги формують 42% усього експорту послуг України. Якщо ж брати загальний експорт країни — разом із товарами та послугами, — частка ІТ становить близько 12%.

Водночас загальний експорт послуг за рік скоротився на 9% — до 14,33 млрд доларів. Сукупний експорт товарів і послуг також зменшився — на 5%, до 49,21 млрд доларів, що робить стабільні щомісячні надходження від ІТ-експорту особливо важливими для економіки.

