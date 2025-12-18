У листопаді кредитори банків в управлінні ФГВФО отримали понад 111 млн грн
Протягом листопада 2025 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 111,2 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Як розподілили кошти між кредиторами
Із отриманих коштів понад 36,6 млн грн спрямували кредиторам 7-ї черги — юридичним особам, які були клієнтами банку. Зокрема, у листопаді на суму 35,9 млн грн задовольнили вимоги кредиторів АТ «Комінвестбанк». У результаті вимоги бізнес-клієнтів цього банку виконані майже на 100%.
Окрім цього, 74 млн грн було спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги. Йдеться, зокрема, про покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Решту коштів перерахували кредиторам інших черг.
Скільки загалом виплатили кредиторам
Загалом за весь період діяльності Фонду станом на 1 грудня 2025 року банки, що перебувають у стадії ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на суму понад 74,6 млрд грн.
Із цієї суми:
- близько 18 млрд грн отримали забезпечені кредитори;
- 16,7 млрд грн було спрямовано Національному банку України — зокрема за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майно поручителів.
За рахунок чого здійснюються виплати
Задоволення вимог кредиторів банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбувається завдяки продажу та управлінню активами цих фінансових установ. Основні джерела надходжень:
- погашення кредитів;
- доходи від цінних паперів;
- оренда банківського майна;
- інші надходження від управління активами.
Саме ці кошти спрямовуються на поетапні розрахунки з кредиторами відповідно до встановленої законом черговості.
