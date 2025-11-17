Samsung підвищує ціни на чипи пам’яті до 60% на тлі дефіциту Сьогодні 22:39 — Технології&Авто

Samsung Electronics цього місяця підняла ціни на окремі види чипів пам’яті, які зараз у дефіциті через глобальну гонку зі створення центрів обробки даних для штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

За їхніми словами, подорожчання порівняно з вереснем сягнуло 60%.

Новина спричинила зростання акцій Samsung, SK Hynix та кількох американських виробників мікросхем.

Різке подорожчання і тиск на ринок

Підвищення цін пов’язують із тим, що Samsung, найбільший у світі виробник чипів пам’яті, відклала офіційне оголошення умов постачання на жовтень. За даними джерел, компанія зазвичай оприлюднює контрактні ціни щомісяця.

Зростання вартості цих чипів, які переважно застосовуються у серверах, може створити додатковий тиск на великі компанії, які розширюють інфраструктуру для зберігання даних. Це також може збільшити собівартість смартфонів, комп’ютерів та інших пристроїв.

Президент компанії-дистриб'ютора напівпровідників Fusion Worldwide Тобі Гоннерман розповів, що великі виробники серверів та центри обробки даних погоджуються на вищі ціни через брак продукції.

Контрактна ціна Samsung на модулі пам’яті DDR5 обсягом 32 гігабайти зросла до 239 доларів у листопаді. У вересні ці модулі коштували 149 доларів.

Після первинної публікації Reuters акції американської Micron Technology зросли на 4%. У понеділок зранку акції Samsung піднялися на 3%, а SK Hynix на 6%.

Samsung також підвищила ціни на чіпи DDR5 об’ємом 16 ГБ та 128 ГБ DDR5 приблизно на 50% до 135 та 1194 доларів відповідно. Ціни на 64 ГБ DDR5 та 96 ГБ DDR5 зросли більш ніж на 30%.

Нові інвестиції і вплив дефіциту на ринок

Samsung відмовилася коментувати підвищення цін. Окремо компанія оголосила, що планує збудувати нову виробничу лінію на заводі у Південній Кореї, оскільки очікує зростання попиту на чипи в середньостроковій і довгостроковій перспективі через розвиток штучного інтелекту.

Дефіцит чипів є настільки серйозним, що, за словами представників галузі та аналітиків, окремі замовники почали робити панічні закупівлі. Найбільший китайський контрактний виробник напівпровідників SMIC заявив, що нестача чипів пам’яті змусила клієнтів відкладати замовлення на інші мікросхеми, які також необхідні у виробництві їхньої продукції.

Компанія Xiaomi повідомила минулого місяця, що стрімке подорожчання чипів підвищило собівартість виготовлення смартфонів.

