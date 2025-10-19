0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung очікує найбільший квартальний прибуток з 2022 року завдяки зростанню цін на мікрочипи

Фондовий ринок
12
Samsung очікує найбільший квартальний прибуток з 2022 року завдяки зростанню цін на мікрочипи
Samsung очікує найбільший квартальний прибуток з 2022 року завдяки зростанню цін на мікрочипи
Компанія Samsung Electronics прогнозує найвищий прибуток за ІІІ квартал з 2022 року, що зумовлено підвищенням цін на мікросхеми пам’яті.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також
Як свідчать аналітичні оцінки LSEG SmartEstimate, операційний прибуток компанії за період з липня до вересня може становити 10,1 трлн вон (приблизно $7,1 млрд), що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Аналітики пояснюють відновлення прибутковості зростанням цін на традиційні чипи пам’яті, яке компенсувало зниження продажів високошвидкісних HBM-чипів. Компанія ще не почала постачання своєї новітньої лінійки HBM3E для Nvidia.
HBM-чипи є ключовими для розвитку технологій штучного інтелекту, адже вони забезпечують енергоефективну обробку великих масивів даних.
Читайте також
Попит на них зростає з боку гіпермасштабних дата-центрів та через інвестиції у сервіси на зразок ChatGPT, що у свою чергу підвищує навантаження на сервери і стимулює попит на звичайну пам’ять.
За даними TrendForce, ціни на деякі DRAM-чипи, які широко використовуються у смартфонах, ПК та серверах, зросли у ІІІ кварталі на 171,8% проти минулого року.
Водночас, на думку експертів, затримки з постачанням нових HBM3E-чипів для Nvidia негативно вплинули на прибутковість і котирування Samsung.
Конкуренти SK Hynix та Micron мають більше вигоди від попиту, спричиненого розвитком ШІ. Крім того, висока залежність Samsung від китайського ринку, на який діють обмеження з боку США, також заважає зростанню компанії.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems