Samsung очікує найбільший квартальний прибуток з 2022 року завдяки зростанню цін на мікрочипи

Компанія Samsung Electronics прогнозує найвищий прибуток за ІІІ квартал з 2022 року, що зумовлено підвищенням цін на мікросхеми пам’яті.

Про це повідомляє Reuters.

Як свідчать аналітичні оцінки LSEG SmartEstimate, операційний прибуток компанії за період з липня до вересня може становити 10,1 трлн вон (приблизно $7,1 млрд), що на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Аналітики пояснюють відновлення прибутковості зростанням цін на традиційні чипи пам’яті, яке компенсувало зниження продажів високошвидкісних HBM-чипів. Компанія ще не почала постачання своєї новітньої лінійки HBM3E для Nvidia.

HBM-чипи є ключовими для розвитку технологій штучного інтелекту, адже вони забезпечують енергоефективну обробку великих масивів даних.

Попит на них зростає з боку гіпермасштабних дата-центрів та через інвестиції у сервіси на зразок ChatGPT, що у свою чергу підвищує навантаження на сервери і стимулює попит на звичайну пам’ять.

За даними TrendForce, ціни на деякі DRAM-чипи, які широко використовуються у смартфонах, ПК та серверах, зросли у ІІІ кварталі на 171,8% проти минулого року.

Водночас, на думку експертів, затримки з постачанням нових HBM3E-чипів для Nvidia негативно вплинули на прибутковість і котирування Samsung.

Конкуренти SK Hynix та Micron мають більше вигоди від попиту, спричиненого розвитком ШІ. Крім того, висока залежність Samsung від китайського ринку, на який діють обмеження з боку США, також заважає зростанню компанії.

