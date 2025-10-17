0 800 307 555
Індекс українських акцій на WSE зранку в п’ятницю підскочив на 5,4%

Фондовий ринок
Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у п’ятницю зранку зріс на 5,43% - до 507,91 пункту після оголошеної напередодні ввечері домовленості про зустріч незабаром Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті за підсумками їхньої телефонної розмови, тоді як основний індекс біржі WIG20 знизився на 1,81%.
Згідно з даними WSE, від початку дня станом на 12:45 курс акцій найбільшого в країні виробника цукру «Астарта» виріс на 3,45%, Milkiland — на 13,26%, агрохолдингів ІМК, «Агротон» та KSG-Agro — на 5,91%, 4,65% та 2,68% відповідно.
Акції найбільшого українського виробника олії — агрохолдингу «Кернел», які не входять до складу індексу через малий free-float, додали 2,47%, Coal Energy зі зупиненими через війну шахтами — на 17,02%.
На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій гірничорудної компанії Ferrexpo злетів на 10,08%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП після невеличкого зростання на початку торгів потім подешевшали на 3,06%/
Щодо єврооблігацій, то на Франкфуртській біржі після кількох днів зростання їх курсу на очікуваннях зустрічі наприінці тижня Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у п`ятницю зранку єдина динаміка була відсутня: деякі папери подорожчали, а деякі й подешевшали в рамках 1,5%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
