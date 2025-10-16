M&A ринок в Україні зберігає стабільні темпи зростання у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 19:28 — Фондовий ринок

Український ринок злиттів і поглинань (M&A) демонструє сталу траєкторію зростання протягом останніх дев’яти місяців, попри воєнні та геополітичні виклики, що зберігаються.

Згідно з нещодавнім звітом KPMG M&A Radar за 9 місяців 2025 року, результати свідчать про посилення хвилі локальної консолідації на тлі помірного зростання кількості угод та їхньої вартості, навіть попри виклики воєнного часу.

Звіт KPMG зазначає, що за перші дев’ять місяців 2025 року в Україні було зафіксовано 45 угод на загальну розкриту суму 806 млн доларів США, що становить зростання обсягів угод на 22% та збільшення вартості на 8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Однак обмежена прозорість ринку залишається характерною рисою українського M&A-сегменту: лише 53% угод мали розголошені дані про вартість у 2025 році (для порівняння — 59% у попередньому році), що свідчить про те, що реальний обсяг ринку може бути вищим, ніж офіційно задекларовано.

Основні показники ринку та ключові угоди

Дві головні угоди разом становили 56% від загальної розкритої вартості ринку у перші дев’ять місяців 2025 року, ставши рушійною силою його загального зростання:

• Придбання компанією МХП 92% акцій іспанського виробника птиці та свинини Uvesa на суму 270 млн євро.

• Придбання компанією «Київстар» сервісу виклику авто та доставки «Уклон» (Uklon) за 155 млн доларів США.

Ці угоди були оголошені у першій половині 2025 року, тоді як у третьому кварталі 2025 року не було зафіксовано жодної угоди, що перевищувала б 100 млн доларів США. Середній розмір угоди також залишався на рівні відповідного періоду 2024 року — 34 млн доларів США, що свідчить про збереження впевненості інвесторів.

