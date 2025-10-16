Завод Медведчука виставили на продаж (деталі)
Завод «Бетонбуд» на Prozorro: розпочато конкурс з пошуку управителя провідного виробника будівельних матеріалів на Львівщині.
Про це повідомляє АРМА.
Підприємство оснащене сучасним обладнанням для виробництва бетону та інших будівельних сумішей, має ангар для зберігання сипучих матеріалів, офісні та складські приміщення, під’їзну залізничну колію та естакаду з бетонним майданчиком.
Читайте також
Серед транспортних засобів — бетоновози, бетононасоси та навантажувачі.
Актив є комерційно привабливим та не потребує додаткових капіталовкладень для відновлення роботи.
До складу активу входять:
- 100% корпоративних прав,
- 3 об’єкти нерухомості,
- 30 транспортних засобів,
- 2 бетонних вузли.
АРМА запрошує компанії, які відповідають кваліфікаційним вимогам, взяти участь у відкритому конкурсі на управління цим активом.
Пропозиції приймаються до 18:00 23.10.2025
Поділитися новиною
Також за темою
Завод Медведчука виставили на продаж (деталі)
У monobank стався збій
ФДМУ проаналізував, хто основні переможці аукціонів
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla
Справу про забудову парку «Нивки» у Києві скеровано до суду
ПУМБ оновив преміальну картку для подорожей, оплат і подарунків