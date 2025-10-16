ФДМУ проаналізував, хто основні переможці аукціонів Сьогодні 07:18 — Фондовий ринок

Протягом року через «Земельний банк» аграрії сплатили 1,19 млрд гривень з урахуванням ПДВ за користування державними сільськогосподарськими землями.

Про це інформує Фонд державного майна.

З 1 жовтня 2024 року укладено 927 угод, передано 62 194 га у законне користування, повідомляє фонд.

«Загалом надійшло пропозицій від учасників — 4539. Висока конкуренція — в середньому 5 учасників на лот. Середня ставка суборенди — 19,1 тис. грн за гектар на рік з ПДВ», — говориться у повідомленні.

«Загалом було виставлено на торги 73,8 тис. га державних сільськогосподарських земель у 19 регіонах України», — повідомляє ФДМУ.⠀

«91,3% переможців аукціонів — представники малого та середнього агробізнесу, що свідчить про довіру і рівний доступ до державної землі для фермерів та агропідприємців з усієї країни», — говориться у повідомленні.

«За рік роботи „Земельний банк“ довів ефективність створеного механізму — державні сільськогосподарські землі виходять із тіні, приносять стабільні надходження до бюджету, а аграрії отримують чесний і справедливий доступ до угідь», — додали у ФДМУ.

