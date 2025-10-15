ПАРТНЕРСЬКА
ПУМБ оновив преміальну картку для подорожей, оплат і подарунків
ПУМБ оновив можливості преміальної картки для оплат, подорожей і особливих переваг. Новий пакет Digital Prime — це преміум картка де все вигідно, швидко, зручно і без жодних паперів.
Що отримує клієнт з Digital Prime:
- Mastercard World Black Edition — преміальна картка для подорожей і покупок.
- Безлімітний доступ до лаунж-зон та Fast Track у понад 1000 аеропортах світу.
- Подарунки за розрахунки з програмою Mastercard Bilshe.
- Консьєрж-сервіс для щоденних і подорожніх завдань.
- VIP-підтримка 24/7 — завжди поруч, коли потрібно.
Просто оформити у застосунку — легко користуватись
- Онлайн-відкриття та обслуговування без візитів до відділення.
- Безкоштовно у пільговий період — до кінця наступного місяця після оформлення.
- Далі — 0 грн/міс при витратах від 10 000 грн карткою, або 350 грн/міс — при менших витратах.
«Ми зробили так, щоб преміальний сервіс став простим в оформленні і доступним для кожного клієнта. Пакет Digital Prime — це про комфорт і турботу у кожній деталі», — зазначає Микола Анісімов, директор департаменту по роботі з преміальними клієнтами роздрібного бізнесу ПУМБ.
Встановлюйте застосунок ПУМБ та отримуйте преміальний сервіс при звичайних витратах!
