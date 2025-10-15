0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Справу про забудову парку «Нивки» у Києві скеровано до суду

Фондовий ринок
33
НАБУ і САП скерували до суду справу незаконної передачі частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (парк «Нивки») в Києві під забудову, пише 3m2.
Як встановило слідство, в листопаді 2019 року директор Департаменту земельних ресурсів КМДА (на момент викриття злочину був заступником голови КМДА) отримав на розгляд проєкт землеустрою, який де-факто передбачав забудову частини парку «Нивки».
При цьому, в липні 2019-го той самий проєкт уже надходив на розгляд і був відправлений на доопрацювання, оскільки ділянка належала до природно-заповідного фонду.
Справу про забудову парку «Нивки» у Києві скеровано до суду
Утім, посадовець проігнорував цей факт і користуючись неправдивими відомостями про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду подав на розгляд депутатів Київської міської ради проєкт рішення про її передачу в оренду приватній компанії для будівництва житлово-офісного комплексу.
Як наслідок компанія отримала під забудову частину парку площею 0,6 га, а територіальна громада Києва втратила право користуватись нею та зазнала близько 6,4 млн грн збитків.
2 листопада 2023 року НАБУ і САП повідомили чинному заступнику голови Київської міської державної адміністрації про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
15 листопада 2023 року про підозру також повідомили колишньому начальнику відділу експертизи Департаменту земельних ресурсів КМДА й екскерівнику компанії, яка за рішенням Київської міської ради отримала в оренду під забудову відповідну земельну ділянку. Їх дії кваліфікували за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
За матеріалами:
3m2
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems