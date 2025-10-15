Справу про забудову парку «Нивки» у Києві скеровано до суду Сьогодні 17:22 — Фондовий ринок

НАБУ і САП скерували до суду справу незаконної передачі частини об’єкта природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (парк «Нивки») в Києві під забудову, пише 3m 2 .

Як встановило слідство, в листопаді 2019 року директор Департаменту земельних ресурсів КМДА (на момент викриття злочину був заступником голови КМДА) отримав на розгляд проєкт землеустрою, який де-факто передбачав забудову частини парку «Нивки».

При цьому, в липні 2019-го той самий проєкт уже надходив на розгляд і був відправлений на доопрацювання, оскільки ділянка належала до природно-заповідного фонду.

Утім, посадовець проігнорував цей факт і користуючись неправдивими відомостями про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду подав на розгляд депутатів Київської міської ради проєкт рішення про її передачу в оренду приватній компанії для будівництва житлово-офісного комплексу.

Як наслідок компанія отримала під забудову частину парку площею 0,6 га, а територіальна громада Києва втратила право користуватись нею та зазнала близько 6,4 млн грн збитків.

2 листопада 2023 року НАБУ і САП повідомили чинному заступнику голови Київської міської державної адміністрації про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

15 листопада 2023 року про підозру також повідомили колишньому начальнику відділу експертизи Департаменту земельних ресурсів КМДА й екскерівнику компанії, яка за рішенням Київської міської ради отримала в оренду під забудову відповідну земельну ділянку. Їх дії кваліфікували за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

3m2 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.