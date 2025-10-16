У monobank стався збій
У мобільному застосунку monobank стався збій. Користувачі не можуть отримати доступу до сервісу.
Наразі клієнти не можуть скористатися можливостями мобільного застосунка — під час спроби входу система видає повідомлення про помилку.
Представники банку ситуацію поки не коментують.
Раніше у застосунку monobank з’явилася нова функція, що дозволяє користувачам поскаржитися на збори донатів, які викликають підозру в шахрайстві. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський. За словами Гороховського, час від часу з’являються випадки донат-шахрайства. Нова опція дає змогу швидше виявляти сумнівні збори та реагувати на них.
