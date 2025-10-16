У monobank стався збій Сьогодні 11:20 — Фондовий ринок

У monobank стався збій

У мобільному застосунку monobank стався збій. Користувачі не можуть отримати доступу до сервісу.

Наразі клієнти не можуть скористатися можливостями мобільного застосунка — під час спроби входу система видає повідомлення про помилку.

Представники банку ситуацію поки не коментують.

