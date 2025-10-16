0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У monobank стався збій

Фондовий ринок
105
У monobank стався збій
У monobank стався збій
У мобільному застосунку monobank стався збій. Користувачі не можуть отримати доступу до сервісу.
Читайте також
Наразі клієнти не можуть скористатися можливостями мобільного застосунка — під час спроби входу система видає повідомлення про помилку.
Представники банку ситуацію поки не коментують.
Читайте також
Раніше у застосунку monobank з’явилася нова функція, що дозволяє користувачам поскаржитися на збори донатів, які викликають підозру в шахрайстві. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський. За словами Гороховського, час від часу з’являються випадки донат-шахрайства. Нова опція дає змогу швидше виявляти сумнівні збори та реагувати на них.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems