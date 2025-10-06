0 800 307 555
Розробник monobank стає першим українським фінтех-єдинорогом — Гороховський

Розробник monobank стає першим українським фінтех-єдинорогом — Гороховський
Розробник monobank стає першим українським фінтех-єдинорогом — Гороховський
Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF) оголосив про інвестицію в IT-холдинг «Fintech-IT Group» (розробника екосистеми mono), за оцінкою, у понад 1 мільярд доларів.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
UMAEF є корпорацією штату Делавер, діяльність якої здійснюється під наглядом Державного департаменту США. Фонд також очолює консорціум американських приватних інвесторів.
Як йдеться у повідомленні, Fintech-IT Group заснували Олег Гороховський та Михайло Рогальський. До складу входять компанії «Фінтек Бенд», «Кілобайт1024», «Шейк-ту-Пей», «Ей Сі Ді Сі Процессінг» та кілька інших.
Холдинг є постачальником програмного забезпечення для «УніверсалБанку» в межах проєкту monobank.
Представник UMAEF увійде до складу ради директорів Fintech-IT Group.
Раніше співзасновник monobank Олег Гороховський розкритикував ініціативу голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева про підвищення ставки оподаткування «надприбутків» банків. У дописі в соцмережах Гороховський зробив «короткий екскурс, як працює банківська система, у вільний від пильної уваги Гетьманцева час».
«Для того, щоб кредитувати економіку, банки повинні мати власний капітал, який в умовах війни формується виключно з нерозподіленого прибутку після податків».
За словами Гороховського, високі податки на банки призводять до вимивання банківського капіталу та уповільнення економіки.
